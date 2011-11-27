بسیج تفکر و اندیشه ای فرازمانی و فرامکانی از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگاری صبح یکشنبه در مراسم غبار روبی گلزار شهدا بسیج را یگانه نسخه شفا بخش و نجات دهنده دنیای بشریت دانست که تمام دنیا رامتوجه خود کرده است.

حجت الاسلام رستگار گفت: امروز بسیج دیگر یک رزمنده پیراهن خاکی پوش و اسلحه به دست نیست بلکه یک تفکر و اندیشه ای فرازمانی و فرا مکانی از اسلام ناب محمدی است که ایدئولوژی سرمایه داری دنیا را باطل کرده است.

وی افزود: این اندیشه مقدس امروز از ایران و خاورمیانه عبور کرده و الگوی برای جوانان آزاده خواه جهان شده است.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه امام سجاد(ع)با اشاره به جنبش کشورهای اروپایی و آسیایی بر علیه سرمایه داری اضافه کرد: امروز وقتی از جوانان این کشورها پرسیده شود که الگوی شما کیست می گویند جوانان مصر و تونس و از جوانان مصر و تونس این سئوال پرسیده شود.می گویند جوانان حزب الله لبنان وحزب الله نیز الگوی خود را جوانان بسیجی ایران و در راس آن مقام معظم رهبری را معرفی می کنند. این اتفاق بزرگ نشان دهنده این است که بسیج دیگر یک مجموعه نظامی نیست و در همه این اندیشه طنین انداز شده است.

حجت الاسلام رستگار تصریح کرد: بسیج آنچنان در دنیای علمی، سیاسی و اعتقادی جا باز کرده که غربیها در کتابهای خود اذعان داشته اند که غول تمدن اسلامی در حال بیدار شدن است.

رستگار ادامه داد: بسیج یک چیز را می شناسد و آن ولایت و ولایت مداری است.