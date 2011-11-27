بررسی آسیبهای مالی مهاجرت دانشجویان پزشکی از آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، یافته های جدید دانشگاه اوتاوا نشان می دهد آفریقای جنوبی و زیمبابوه بیشترین ضرر مالی را از مهاجرت پزشکان از آفریقا به کشورهای توسعه یافته متحمل می شوند، در حالی که کشورهایی از قبیل استرالیا، کانادا، بریتانیا و آمریکا از استخدام پزشکانی که در دیگر کشورها تحصیل کرده اند، بیشترین سود را به دست می آورند.

به گفته "ادوارد مایلز" استاد علوم سلامت دانشگاه اوتاوا کانادا، این یافته ها بسیار قابل توجه هستند، زیرا نشان می دهد درحالی که کشورهای ثروتمند در تلاشند تا سیستم سلامت آفریقا را بهبود داده و خدمات درمانی ضروری را برای آنها فراهم آورند، اما از ضرر مالی این قاره در آموزش دادن پزشکان در دانشگاه ها و سپس مهاجرت آنها به کشورهای توسعه یافته نیز بهره برداری می کنند.

"ناتان فورد" محقق دانشگاه کیپ تاون در آفریقای جنوبی که در انجام این مطالعه نقش داشته می گوید: هیچکس نمی گوید که افراد باید برای تصمیم گیری در زمینه محل زندگی و یا نحوه موفقیت در حرفه شان مجوز دریافت کنند اما ما چگونه می توانیم در زمینه ساخت سیستم سلامت و بهداشت پیشرفت کنیم زمانی که بودجه دانشگاه های داخلی صرف دانشجویان پزشکی می شود که پس از پایان تحصیل به کشورهای ثروتمند مهاجرت می کنند؟

پدیده مهاجرت پزشکان آفریقایی در حالی در این قاره مورد توجه قرار گرفته که کشورهای آفریقایی که بیماری هایی از قبیل ایدز در آنها رواج فراوان دارد، دچار کمبود شدید پزشک هستند. محققان با بررسی هزینه های مالی تحصیل دانشجویان در رشته پزشکی در کشورهای آفریقایی که بیماری ایدز در آنها رواج فراوانی دارد توانستند میزان سرمایه گذاری کشورهای آفریقایی بر روی پزشکان آینده خود و میزان سودی که کشورهای ثروتمند از مهاجرت این پزشکان می برند را تخمین بزنند.

بر اساس گزارش Health Canal، نتایج این مطالعه نشان می دهد دولتهای آفریقایی 21 هزار تا 59 هزار دلار سرمایه را صرف آموزش دانشجویان پزشکی می کنند. کشورهای مورد مطالعه برای تحصیل پزشکان در حدود دو میلیارد دلار سرمایه صرف می کنند تا در نهایت شاهد مهاجرت آنها به کشورهای ثروتمندتر باشند، این در حالی است که سود ناشی از مهاجرت پزشکان آفریقایی برای انگلستان در حدود 2.7 میلیارد دلار و برای ایالات متحده در حدود 846 میلیون تخمین زده شده است.