گردهمایی میثاق عاشورایان در حرم رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال حسینی شنبه شب در نشست خبری اعلام برنامه های حرم رضوی در آستانه محرم الحرام اظهار کرد: این گردهمایی با هدف ساماندهی و الهام بخشی در کیفیت و ارتقاء سطح کیفی مجالس حسینی در رواق امام خمینی حرم رضویاز ساعت 17 الی 22 برپا می شود.

وی با بیان اینکه همچنین سال جاری هم نوا با 150 مرکز جهان در حرم مطهر رضوی مراسم عزاداری شیرخوارگان حسینی برپا می شود گفت: این مراسم با حضور مادران و فرزندانشان در جمعه اول ماه محرم الحرام از ساعت 14 الی 16 در رواق امام خمینی برگزار می گردد.

وی در خصوص برگزاری مراسم روز عاشورای حسینی نیز اظهار کرد: این مراسم سه شنبه 15 آذرماه بعد از نماز صبح لغایت 15 در رواق بزرگ امام خمینی(ره) انجام می شود.

وی عنوان کرد: مراسم خطبه خوانی شب عاشورای حسینی نیز روز دوشنبه 14 آذرماه بعد از نماز مغرب و عشاء ساعت 17 الی 22 در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی با بیان برنامه هایی که برای اولین بار در حرم رضوی انجام می شود تصریح کرد: برای لولین بار کرسی تفسیر قرآن با عنوان قرآن در نهضت عاشورا هر روز قبل از نماز ظهر در دارالقرآن کریم برپا می شود.

وی ادامه داد: در شب عاشورا نیز برای اولین بار با تاسی از سنت امام حسین جلسه ترتیل و تلاوت قرآن کریم و مناجات از ساعت 11.30 شب الی ا بامداد در رواق امام خمینی اجراء شده و از شبکه قرآن نیز پخش مستقیم خواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: همچنین در دهه اول محرم بیان معارف دینی در 165 مجلس در رواق امام خمینی، شبستان مسجد جامع گوهر شاد و مساجد وابسته به آستان قدس رضوی با حضور برجسته ترین مبلغین و سخنرانان کشور صورت می پذیرد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: بیان معارف دینی با موضوعات الهام بخشی عاشورا، درس های از مکتب امام حسین، اسلام ناب از منظر امام حسین بعد از نماز صبح، قبل و بعد از نماز ظهر و قبل و بعد از نماز مغرب و عشاء در محل رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

وی در خصوص دیگر برنامه هایی که در حرم رضوی برگزار می شود اظهار کرد: برپایی مرثیه سرایی و عزاداری های پرشور و قرائت زیارت عاشورا با عنوان نجوای عاشورا همه روزه در نوبت های صبح، ظهر، مغرب و عشاء دررواق امام خمینی و شبستان مساجد گوهر شاد اجراء می شود.

وی در مورد اجرای برنامه برای زائران غیر ایرانی در این ایام نیز بیان کرد: برای عرب زبانان در سه نوبت و آذری زبانان در رواق غدیر همه روزه برنامه ی ویژه ای اجرا می شود.

وی با بیان این مطلب که به منظور پاسخ گویی به سوالات زائرین و هیئت های عزاداری و روشن سازی ابعاد جهات قیام امام حسین حلقه های معرفتی در حرم برپا می شود گفت: این حلقه های معرفتی با رویکرد تبیین معارف حسینی روزانه در 17 جلسه برگزار می شود.

وی در خصوص جلسه پرسمان دینی نیز بیان کرد: این جلسه با موضوعات احکام عزاداری، سیره اهل بیت، اهداف نهضت امام حسین و ارائه فلسفه و الگوی صحیح عزاداری انجام می شود.

اهدای کتاب "بر آستان ارادت" به مداحان

وی با بیان اینکه در دهه اول محرم در تالار بنیاد پژوهش های اسلامی چهار همایش تخصصی برگزار می شود افزود: این همایش ها با موضوع شخصیت شناسی امام حسین از 6 الی 9 آذر از ساعت 15 الی 17 اجراء می شود.

حسینی بیان کرد: همچنین به منظور توانمند سازی مداحان کتابی با عنوان بر آستان ارادت که شامل اشعار و مصیبت نامه هایی است به آنان اهدا می شود.

وی اظهار کرد: در دهه اول محرم 165 جلسه سخنرانی و معارف دینی و 183 جلسه مرثیه سرایی و عزاداری، 39 جلسه بیان احکام عزاداری و 113 جلسه زیارت عاشورا و ادعیه انجام می پذیرد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص برنامه های حرم رضوی در دهه اول محرم تاکید کرد: برنامه های دهه اول محرم سال جاری در شش محور با 40 عنوان فعالیت و با ظرفیت 500 برنامه انجام می شود.

چراغ هدایت امام حسین خاموش شدنی نیست

وی با بیان این مطلب که عبرت ها و درس هایی که از عاشورا گرفته می شود برای هر دوره ای از زندگی آموزنده است گفت: توجه به بحث نهضت عاشورا و قیام حسینی یکه نگاه و توجه راهبردی بوده و به عنوان الگویی در عرصه های فردی و اجتماعی مطرح است.

وی با بیان اینکه چراغ هدایت امام حسین خاموش شدنی نیست افزود: نهضت امام حسین بر پایه عدالت محوری، ظلم ستیزی و اخلاق گرایی است و هیچ گونه ظلمی را نپذیرفته و هرگونه حاکمیتی را به مخاطره می اندازد.

وی ادامه داد: برای بقا و جاودانگی اسلام به یک عاشورای حسینی نیازمند بوده ایم و امروز با گذشت زمان ها رسالت و شخصیت امام حسین بیشتر نمایان می شود.

وهابیان سعی در سست کردن مبانی اعتقادی عاشورا دارند

وی در خصوص فرقه وهابیت بیان کرد: وهابیان که توسط دستگاه های استعمارگر صهیونیستی حمایت می شوند امروز با القاء شبهات گمراه کننده و مسموم سعی دارند تا در راستای سست کردن مبانی اعتقادی و فقهی عاشورا گام بردارند.

وی ادامه داد: طرح مباحث شبهه برانگیز از سوی وهابیت ذهن افراد کم اطلاع را مشوش کرده و ریشه های های فرهنگ دینی را در آنان کم رنگ می کند.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص توطئه های استکبار جهانی در بخش فرهنگی نیز تصریح کرد: در حال حاضر استکبار جهانی تلاش می کند تا محتوای عاشورا را تعغییر و تحریف کرده و مبانی ارزشی را وارونه جلوه دهد.

وی با بیان این مطلب که براساس توطئه های مستکبرین ما باید با برنامه ریزی و ارائه رویکرد مناسب برای خنثی کردن نیرنگ های آنان اقدام کنیم تاکید کرد: برگزاری محافل دینی به ویژه مجلس امام حسین، معرفت و بصیرت افزایی، ترویج و تبیین فرهنگ عاشورا، پرداختن به محورهای اصلی عاشورا نظیر ظلم ستیزی، اخلاق محوری بخشی از رویکردها و اقداماتی است که ما در راستای مقابله با مستکبرین پی می گیریم.

مداحان وقایع کربلا را بر اساس متن معتبر روایت کنند

وی با بیان این مطلب که اگر مداحان روضه های بی محتوا را بخوانند به ترویج دین کمک نمی کنند گفت: بزرگ ترین آسیب به دین از ناحیه مداحانی اتفاق می افتد که با کاربردن کلماتی نامانوس و غیر معتبر به اسلام خدشه وارد کرده و تابلوی عاشورا را مخدوش می کنند.

حسینی با بیان اینکه ذکر وقایع کربلا و عاشورا باید بر اساس متن معتبر قرائت شود تاکید کرد: در مجالس عزاداری باید ازمداحان و ستایشگرانی که مسلط به مبانی و اصول دینی و فقهی هستند استفاده شود.

وی بیان کرد: ارزیابان مجالس دینی و تبلیغی آستان قدس رضوی مجالس را رصد می کنند و با دادن نمره، درجات آن مراسم را تعیین می کنند.

حسینی تاکید کرد: اگر مداحی نتواند به تبیین درست و صحیح عاشورا و اهداف قیام حسینی بپردازد در آینده به آستان مقدس رضوی دعوت نخواهد شد و در این مکان برنامه اجرا نمی کند.

وی با بیان اینکه برخی از مداحان با آمیختن مجالس به آلات موسیقی اصل نهضت حسینی را مخدوش می کنند عنوان کرد: عزاداری و ستایشگری، وعظ و خطابه باید برای خدا باشد و متاسفانه نگاه کاسب انگاری برخی از مداحان چهره حوزه ستایشگری را متزلزل می کند.