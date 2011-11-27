برگزیدگان جشنواره موسیقی کلاسیک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فواد محمودی ، نازنین یلدا و کیاندخت نوری به ترتیب نفرات اول تا سوم در نوازندگی ساز پیانو با اجرای آثاری از شوپن، موزارت و باخ شدند.

آتوسا فلامرزیان و صبا یوسفی مشترکا به عنوان نفراول ، حبیب جدیری و یاسمن کشاورز مشترکا به عنوان نفر دوم و غزل صادق الوعد نفر سوم در بخش اجرای موسیقی با سازهای زهی شدند، شرکت کنندگان در این بخش آثاری از باخ، موزارت ، هایدن و اشتامیتس را به روی صحنه بردند.

در بخش نوازندگی گیتار نفرات نخست و سوم انتخاب نشدند و سید رسام لردکانی و مجید آهنگرانی به عنوان نفر دوم در این گروه شناخته شد.

نادیا هاشمی نفر اول، پانیذ شفایی نفر دوم و نیلوفر شهبازی به عنوان نفر سوم به اجرای قطعاتی از موسیقی با سازهای بادی به اجرای برنامه پرداختند.

نخستین جشنواره رقابتی سازهای موسیقی کلاسیک در بخش گروه نوازی فقط دو گروه برگزیده داشت به این ترتیب که کوارتت زهی کادانس به عنوان گروه اول و ارکستر زهی آیسو به عنوان گروه دوم شناخته شدند؛ در این بخش کیانا کاوه حقیقی ، حمید تات و سید معین جلیلیان لوح تشویق"گروه نوازی" گرفتند.