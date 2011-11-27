13 جایگاه سوخت سی ان جی در سنندج در حال احداث است

هوشمند معنوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت نفت در راستای احداث جایگاه‌ های سی ان جی هیچ محدودیت قانونی ندارد و هم اکنون تنها در شهر سنندج 13 جایگاه جدید در دست احداث است.

وی با بیان اینکه به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم 13 جایگاه سی ان جی در شهرستان سنندج در حال احداث است، گفت: پنج جایگاه سی ان جی مراحل اتمام کار و افتتاح را می گذرانند و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسند.

معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کردستان افزود: با احداث جایگاه‌ های سی ان جی و همکاری بخش خصوصی زمینه خدمت بهتر و بیشتر به مردم فراهم می شود.

معنوی افزود: سوختگیری آسان و بی دردسر مردم مهمترین و اصلی ترین مسائله دنبال شده از سوی شرکت نفت در استان کردستان است که با ساخت جایگاه های جدید سی ان جی در سراسر استان به ویژه شهر سنندج میزان وقفه کاری در سوختگیری و انتظار مردم در صف های طولانی کاهش پیدا می کند.

وی کاهش طول صف های سوختگیری را از دیگر نتایج احداث جایگاه سی ان جی دانست و بیان کرد: شهرداری سنندج بیشترین جایگاه سوخت سی ان جی را داراست و به همین دلیل انتظار می رود که سایر شهرداری های استان در این بخش مشارکت بهتری در دستور کار قرار دهند.

معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کردستان در پایان افزود: نیاز به برنامه ریزی جدی در مورد احداث، کنترل و نظارت بر ساخت جایگاه های سوخت سی ان جی لازم و آموزش در ارتباط با اندازه گیری استاندارد سوخت امر مهمی است که هم اکنون این موارد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کردستان دنبال می شود.