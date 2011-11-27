کتاب راهنمای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فارس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله جزایری مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه این کتاب به همت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاوزی استان و همکاری روابط عومی این سازمان منتشر شده، افزود: یکی از راه های پیشرفت در بخش کشاورزی، شناساندن پتانسیلها و همچنین وضعیت موجود و در نهایت پروژه های شاخص است که با چاپ این کتاب ارائه اطلاعات اولیه در زمینه سرمایه گذاری و آشنا کردن سرمایه گذاران با ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس کارشناسی تر و دقیق تر ممکن خواهد شد.

وی ادامه داد: بی شک سرمایه گذاران در این بخش با توجه به ارتباط آن با سایر فعالیتهای اقتصادی به رشد تولید در سایربخشهای اقتصادی کمک خواهد کرد.

رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس نیز در تشریح محتوای این کتاب بیان کرد: در کتاب مذکور سعی شده تا سیمای کشاورزی استان و برخی از توانمندیهای این استان در بخش کشاورزی به همراه آمار دقیق و رتبه های کشوری و جهانی محصولات برای سرمایه گذاران در این بخش ارائه و معرفی شود.

احمد طایفی افزود: در این کتاب فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای مختلفی ازجمله تولیدات گیاهی، تولیدات دامی، شیلات و آبزیان و مکانیزاسیون گنجانده و فرصتهای سرمایه گذاری در بخش صنایع کشاورزی نیز به طور کامل نشان داده شده است.

وی یادآور شد: محتوای این کتاب به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده تا سرمایه گذاران کشورهای دیگر نیز بتوانند با توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش کشاورزی فارس آشنا شوند.

این کتاب در 184 صفحه و تیراژ یک هزار نسخه به چاپ رسید.