اصولگرایان به وحدت نرسند با مجلسی چالشی روبرو می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد سالک در آیین افتتاح دفتر سرپرستی روزنامه وطن امروز استان اصفهان بیان کرد: باید به نعمت ولایت که خداوند متعال امروز در دوران غیبت کبرای امام زمان(عج) به ما داده است توجه داشته باشیم، پرچم رهبری امت که دیروز در دست امام (ره) بود اکنون در دستان پرتوان رهبر معظم انقلاب است و ایشان حضور نقش آفرینی در صحنه دارند و ابتکار عمل را در دست گرفته اند.



وی افزود: به گفته مقام معظم رهبری امروز جریان شیطانی سلطه در سطح جهانی همه قدرت، توان علمی، سیاسی و فرهنگی خویش را به راه انداخته تا بر این نظام چیره شود و ستون خیمه آن که ولایت باشد را بزند.



صحنه را خالی نمی کنیم



این چهره سیاسی اصولگرا بیان کرد: در همین مسیر شاهد بارها تلاش دشمنان این کشور در جریان وقایعی همچون حمله به صحرای طبس، هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه 78 و فتنه 88 بوده ایم، این در حالیست که ما صحنه را خالی نمی کنیم تا زمانی که خونمان را پای اعتقاداتمان بریزیم.



سالک تصریح کرد: آنان بارها برای براندازی این نظام تلاش کرده اند ولی اراده خداوند در چیز دیگری است و نمی توانند نور خدا را خاموش کنند.



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: ما همواره در عرصه های مختلف دست استکبار را قطع کرده ایم، گاهی به واسطه بسیجیان جان برکف که هم اکنون نیز در هفته گرامی داشت بسیج قرار داریم، گاهی نیز خلع ید از استکبار بواسطه قلم زنان ولایت مدار به وقوع می پیوندد.



تسویه حساب های شخصی فقط شکاف ها را گسترش می دهد



این چهره سیاسی خاطرنشان کرد: سلایق مختلف اند و برخی تفاوت نظرها یک انتظار منطقی است ولی باید همواره خداوند در نظر گرفته شود، زیرا تسویه حساب های سیاسی و شخصی بجز ایجاد شکاف در میان نیروها اثر دیگری نخواهد داشت.



وی بیان کرد: باید بر اساس اصول سیاست دینی حرکت کنیم و خواص برای رشد و گسترش بیداری آحاد جامعه تلاش بیشتری داشته باشند.



سالک یادآور شد: با پشت سر گذاشتن جبهه های جنگ سخت اکنون در صحنه جنگ نرم رکن اصلی عملیات های روانی تبلیغات است و دشمنان این مرز و بوم از همین مسیر به دنبال پیروزی بدون خونریزی هستند.



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: باید دشمن را زمینگیر کرد و به دوستان پر و بال داد، اکنون میدان عمل وسیعی در اختیار نیروهای حزب اللهی قرار گرفته است.



وی خطاب به گروه های سیاسی تاکید کرد: از بازی کردن با الفاظ بپرهیزید، به اسم کلمه گفتمان نباید هر مطلبی را مطرح کنیم.



چه کسانی از فضای التهاب رسانه ای سود می برند



سالک افزود: در فضای التهاب رسانه ای جز سردرگمی چیزی نصیب جامعه نمی شوند، باید دید اگر ما دایم مشغول به درگیری های داخلی باشیم چه کسانی سود خواهند برد.



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان این مطلب ادامه داد: انسان هایی که خود را برای خداوند باری تعالی پاک کرده اند در حوادثی که روی می دهد بصیرت، اخلاص و حضور به هنگام و به اندازه دارند.



این چهره سیاسی اصولگرا بیان کرد: طرح تشکیل جبهه متحد اصولگرایی ماه ها قبل در جامعه روحانیت مبارز مطرح شد و 17 جلسه کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل شد.



سالک افزود: مدتی پس از آن جبهه پایداری اعلام موجودیت کرد، البته می گویند عقبه یک ساله دارند، پس از آن نیز جبهه ایستادگی وارد میدان شد و چند جلسه دیدار با آیت الله مهدوی کنی داشتند، در خصوص مسایل مختلف انتقادات زیادی مطرح است ولی باید ببینیم کدام یک از ما در طول این سال ها اشتباه نداشته ایم، لذا باید سعه صدر داشت.



وی افزود: در مجموع می توان گفت کارها به خوبی پیش می رود و رهبر انقلاب نیز اشراف کامل بر مسایل دارند و سخنرانی هایشان راهنما و راهگشای حرکت تمام نیروهاست.



خطر سه جبهه و تشکیل مجلس چالشی



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: اگر نتوانیم وحدت و انسجام لازم را بدست آوریم با خطر ناشی از سه جبهه اصلاح طلبان، جریان انحرافی و دشمنان خارجی روبرو خواهیم شد.



این چهره سیاسی اصولگرا گفت: امیدواریم مجلس آینده مجلسی ولایت مدار و سینه چاک ولایت باشد در غیر اینصورت پیش بینی من اینست که چنانچه انسجام لازم در بین اصولگرایان بوجود نیاید با مجلسی چالشی روبرو خواهیم بود.



سالک تصریح کرد: موضع گیری امروز ما باید زیر سایه ولایت فقیه باشد و اگر دشمن مشترکی داشته باشیم آن دشمن آمریکاست، لذا باید افکار عمومی جامعه خویش را با ابعاد مختلف قیام وال استریت و جنبش 99 درصد بیشتر آشنا کنیم.



کسانی که دم از غرب می زدند اکنون کجا هستند



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: کسانی که دم از آمریکا و غرب می زدند امروز باید بررسی کنند که در آنجا چه وضعیتی در جریان است.



وی یادآور شد: امام (ره) می فرمودند باید طراحان پشت پرده را بزنید که همانا آمریکا، شوروی و صهیونیست ها هستند، قدرت هایی که امروز متزلزل شده اند.



سالک افزود: وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش اعتراف کرد که جایگاه خود را از دست داده اند و نمی توانند با طرح سلطه نظامی آنرا باز پس گیری کنند، بلکه روی آوردن به توسعه اقتصادی شاید تنها راه نجات آنان باشد.



سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، خطاب به رسانه های اصولگرا متذکر شد: باید شجاعت، بصیرت، اطلاع رسانی مستند و شفاف، ارتقای فهم سیاسی دینی جامعه و ارایه تحلیل و دلیل در مقابل مسایل مختلف را سرلوحه کار خویش قرار دهید.