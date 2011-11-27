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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

مجلس تصویب کرد:

سازمان نظام مشاوره مدیریت توسط بخش خصوصی تاسیس می‌شود

سازمان نظام مشاوره مدیریت توسط بخش خصوصی تاسیس می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 18 طرح بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر کردند جهت توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور سازمان نظام مشاوره مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 18 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 18 مقرر شد به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، سازمان نظام مشاوره مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذیربط از سوی اتاق ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس می رسد.

این ماده با 129 رای موافق، 5 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

کد مطلب 1470354

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