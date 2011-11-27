به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار ماده 18 این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده 18 مقرر شد به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، سازمان نظام مشاوره مدیریت در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل شود.

اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذیربط از سوی اتاق ها تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس می رسد.

این ماده با 129 رای موافق، 5 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.