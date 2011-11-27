افزایش 30 دستگاه اتوبوس در سنندج/ اتوبوسرانی در انتظار اختصاص یارانه بلیط

کمال سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزانه 121 دستگاه اتوبوس 75 هزار مسافر درون شهری را جابجا می کنند و در راستای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در مرکز استان در آینده نزدیک 30 دستگاه اتوبوس جدی در سنندج به کار گرفته می شود.

وی با بیان اینکه وضعیت مالی این سازمان در موقعیت خوبی قرار ندارد، افزود: بعد از اضافه شدن این 30 دستگاه اتوبوس 10 تا 15 هزار لیتر گازوئیل بیشتر مورد نیاز است که باید برنامه ریزی مناسب برای تامین این میزان سوخت در سنندج صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی سنندج با اشاره به اینکه هر دستگاه اتوبوس روزانه 95 لیتر گازوئیل مصرف می کند، بیان کرد: سازمان اتوبوسرانی سنندج ماهانه 50 هزار لیتر کمبود سوخت دارد.

سبحانی افزود: در مجموع ماهانه نیاز به 320 هزار لیتر سوخت در این سازمان وجود دارد که هم اکنون 270 هزار لیتر سوخت در ماه تحویل داده می شود که با توجه به حساس بودن بحث حمل و نقل عمومی در جامعه افزایش سهمیه سوخت با افزایش دستگاه ها یک نیاز جدی و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 56 دستگاه فعال اتوبوس در سنندج در اختیار بخش خصوصی است، افزود: تاکنون یارانه سوخت به سازمان اتوبوسرانی سنندج تحویل داده نشده است و تامین این میزان سوخت از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کردستان لازم است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی سنندج اعلام کرد: سازمان اتوبوسرانی در نظر داشت سوخت را به صورت رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار دهد که فعلا به دلیل نبود اعتبارات و سهمیه سوخت کافی این امر ممکن نیست و در حال حاضر سوخت به صورت نصف قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار داده می شود.

سبحانی با اشاره به عدم اختصاص یارانه بلیط سال 90 گفت: سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه بلیط به اتوبوسرانی داده شد که امسال تاکنون هیچ پولی بابت آن اختصاص نیافته است.

وی سوختگیری خارج از نوبت اتوبوس ها را در تسریع روند جابجایی مسافران موثر دانست و بیان کرد: انتقال جایگاه سوختگیری برای این سازمان و کاهش قیمت سوخت اتوبوس ها برای افزایش کارایی این سازمان موثر است.