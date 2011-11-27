تمبر یادبود پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم شامگاه شنبه با حضور عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم در حاشیه مراسم اختتامیه نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی قم در محل دائمی نمایشگاه‌های استان رونمایی شد.



فرماندار قم در این مراسم از نزدیک با غرفه داران پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی دیدار و غرفه داران مشکلات و دغدغه‌های خود را به فرماندار قم بیان کردند.



این نمایشگاه از دوم آذرماه به مدت چهار روز با حضور نمایندگی‌های لوازم خانگی استان قم و دیگر استان‌ها با 35 غرفه در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برپا بود.



مدیر اجرایی این نمایشگاه نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین تمبر یادبود را برای نمایشگاه خودرو و قطعات وابسته و دومین تمبر یادبود نیز برای نمایشگاه لوازم خانگی استان طراحی شد.



مجتبی علیشاهی ابراز داشت: هدف از صدور تمبر یادبود لوازم خانگی استان، یادآوری این خدمت بزرگ است.

