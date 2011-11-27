به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به شیرینشدن مجدد آب در قم گفت: هدف اصلی بهرهبرداری از فاز نخست طرح انتقال آب از سرشاخههای دز نجات قم از مشکل جیرهبندی بود و در ابتدای اجرای این طرح به خاطر اینکه تزریق آب به شبکه به اندازه کافی بود، آب شرب مردم از کیفیت خوبی برخوردار بود اما با افزایش مصرف آب و کاهش تامین منابع آب از سرشاخهها شاهد افت کیفیت آب بودیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دو هزار لیتر در ثانیه آب به شبکه تزریق میشود و مصرف شهروندان نیز حدود دو هزار و 500 لیتر در ثانیه است که 500 لیتر در ثانیه آب از منابع چاه تامین میشود.
استاندار قم از مردم و مدیران دستگاههای استان خواست که با صرفهجویی و کاهش مصرف، کیفیت آب را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه این وضعیت تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: امیدواریم پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز با سرعت به پایان برسد و بتوانیم آب شیرین پایداری را در فصل تابستان در اختیار مردم قرار دهیم.
حجت الاسلام موسیپور با بیان اینکه طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم نیاز به اعتبار زیادی دارد، تاکید کرد: برای تسریع در اتمام این پروژه 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و امیدوارم این مقدار تامین اعتبار شود.
وی حجم نزولات آسمانی در قم از ابتدای سال زراعی را 64.8 میلیمتر اعلام کرد و گفت: این در حالی است در سال گذشته در همین فرصت بارش نزولات آسمانی 12.7 میلیمتر بوده که نشاندهند افزایش 5 برابر نزولات آسمانی است.
موسیپور خبر داد:
اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار به طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در اجرای طرح انتقال آب از سرشاخههای دز به قم خبر داد و گفت: امیدوارم این اعتبار هر چه زودتر جذب شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به شیرینشدن مجدد آب در قم گفت: هدف اصلی بهرهبرداری از فاز نخست طرح انتقال آب از سرشاخههای دز نجات قم از مشکل جیرهبندی بود و در ابتدای اجرای این طرح به خاطر اینکه تزریق آب به شبکه به اندازه کافی بود، آب شرب مردم از کیفیت خوبی برخوردار بود اما با افزایش مصرف آب و کاهش تامین منابع آب از سرشاخهها شاهد افت کیفیت آب بودیم.
نظر شما