«روز خرگوش» بلقیس سلیمانی مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمانی با اشاره به رمان «روز خرگوش» گفت: رمان روز خرگوش در تهران میگذرد و محور آن هم مسائل و مشکلات زنان است. این رمان نسبت به کارهای قبلی من کوتاهتر است.
«روز خرگوش» رمان 123 صفحهای بلقیس سلیمانی حال و هوایی متفاوت از آنچه پیشتر خوانندگان او با آن روبهرو شدهاند را پیش رو میگذارد.
در بخشی از این رمان میخوانیم: «از خیابان فروردین وارد میدان انقلاب میشوم، میدان مثل همیشه شلوغ است. این همان جایی است که فکر میکنم تهران را به دو قسمت تقسیم میکند، نه به شمال و جنوب جغرافیایی که به مردمانی شمالی و جنوبی، نه حتی به شمالشهری و جنوبشهری که معنایی کموبیش ایدئولوژیک و سیاسی دارد، که به شمال و جنوب فرهنگی. چهرههایی که در قسمت جنوبی میدان میبینی از جهت ظاهر و خطوط چهره و حرکت اعضای بدن و نوع پوشش و حتا هاله اطرافشان با مردمان قسمت شمالی میدان متفاوت هستند. اینجا در این بخش از میدان چیزی از حاشیه، از روستا، از شهرستان حضور دارد. انگار این بخش از شهر گلوگاه آمدوشد مردمان حاشیهای و غیرتهرانی است.»
بلقیس سلیمانی زاده سال 1342 در کرمان است که آثار پیشین او، رمانهای «بازی آخر بانو»، «خالهبازی» و «به هادس خوش آمدید» و مجموعههای داستانهای «بازی عروس و داماد» و «پسری که مرا دوست داشت» هستند.
نظر شما