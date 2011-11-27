حمایت از مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری کردستان موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین اسدی در نشست یـک روزه بـررسی و رسیـدگـی به مشکلات مشاغل خانگی استان های غرب کشور افزود: ظرفیت ها و پتانسیل های استان کردستان در حوزه اشتغال بسیار مناسب بوده و با توجه به قدمت و سابقه شغل های خانگی در این استان و فرهنگ آن در بین مردم این خطه می توان از بستر مشاغل خانگی در راستای ایجاد شغل و کاهش بیکاری به نفع استان بهره برداری کرد.

وی در آغاز این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری نخستین دور این نشست ها در سنندج اظهار امیدواری کرد: برگزاری این گونه نشست های تخصصی در راستای حل مشکلات اشتغال و سرمایه گذاری در استان ها به خصوص حوزه مشاغل خانگی مثمر ثمر واقع شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم فرهنگ سازی درجامعه با هدف تغییر نگرش مردم نسبت به مقوله شغل اظهار داشت: تبیین برنامه های حوزه تعاون و اشتغال استان کردستان به افکارعمومی جامعه به خصوص در زمینه مشاغل خانگی با هدف فرهنگ سازی و تغییر نگرش افراد یک نیاز جدی و ضروری است.

در این نشست یک روزه برای اولین بار راهکارهای بررسی مسائل و مشکلات فرا روی طرح های مشاغل خانگی استان های کردستان، همدان، زنجان، کرمانشاه، ایلام، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با حضور معاونین اشتغال ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

اولین نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات مشاغل خانگی استان های غرب کشور همچنین با حضور مسئول دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور در سنندج برگزار شد.