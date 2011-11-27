هزار مبلغ به سراسر استان کرمانشاه فرستاده می شوند

حجت الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، برای ایام محرم برنامه های فرهنگی بسیاری در دستور کار خود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: این اداره در ماه محرم امسال 1000 مبلغ به سراسر شهرستان های استان کرمانشاه برای تفسیر و تشریح قیام عاشورا خواهد فرستاد.

قبادی افزود: از این تعداد مبلغ 300 نفر از آنها مبلغان خانم هستند.

وی تاکید کرد: این تعداد مبلغ از امروز به مراکز مشخص شده حرکت خواهند کرد و برنامه های محوله از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان را اجرا خواهند کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: این مبلغان در ماموریت خود وظیفه دارند که برای جلوگیری از تحریف قیام عاشورا و اجرای صحیح مراسم عزاداری عاشورا، اقدام به بیان اهداف این قیام به وسیله امام حسین و یاران وفادارش کنند.

قبادی در پایان تاکید کرد: مردم عزادار استان باید توجه داشته باشند که مراسم عزاداری سالار شهیدان از اهمیت بالایی برخوردار است و سعی کنند که از برکات معنوی و دینی این ماه نهایت استفاده را ببرند.