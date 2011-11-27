شانزدهمین کنفرانس منع سلاحهای شیمیایی ؛ دوئل دیپلماتیک ایران با آمریکا

فردا دوشنبه قرار است اجلاس پیمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در لاهه هلند آغاز بکار کند. شورای اجرایی این کنوانسیون درسال 1997 کشورهای عضو را "ملزم" به عدم اشاعه،عدم تولید ونابودی تسلیحات شیمیایی کرده بود.این کنوانسیون مصوب کرده بود که تا سال 2007 کلیه کشورهای عضو تسلیحات خود را نابود کنند. پس از اجرایی نشدن آن، مجددا به مدت 5 سال تا 29 آوریل 2012 مهلت داده شد تا کشورهایی که هنوز تسلیحاتی در این زمینه دارند به تعهدات خود عمل کنند.

فردا 7 آذر قرار است نشستی در این زمینه در لاهه هلند برگزار شود. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از اعضای مهم این پیمان وقربانی تسلیحات شیمیایی قراراست فردا موتور دیپلماسی خود را دراین نشست در راستای محکوم کردن سرپیچی آمریکا از قوانین و مقررار تکنوانسیون بکار اندازد زیرا که آمریکا تاکنون با از بین نبردن کامل تسلیحات شیمیایی خود مقررات آن را نقض کرده است.

این کشور به عنوان بزرگترین دارنده سلاح شیمیایی، در کنار ذخایر سلاح های هسته ای و میکروبی، رسما اعلام کرده است که بخشی از سلاح های شیمیایی خود را حفظ برای مدت زمان طولانی بیش از 10 سال حفظ خواهد کرد.

ایالات متحده به بهانه هایی نظری مشکلات بوروکراتیک و مسائل زیست محیطی از انهدام کامل تسلیحات شیمیایی خود طفره می رود. بدین ترتیب اصول مصرح مصوب یک کنوانسیون مرجع بین المللی را بطور فاحش نقض می کند و این امر بر خلاف تعهدات بین المللی آمریکا و نقض صلح و امنیت بین الملل محسوب می گردد. این کشور با منهدم نکردن این تسلیحات در حال نابودی یک کنوانسیون بین اللملی است.

واشنگتن با این اقدام، کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را نقض کرده و قرار است پرونده عدم پایبندی آن در شانزدهمین کنفرانس سالانه فردا بررسی شود. اما ایالات متحده پیشاپیش با متهم کردن ایران به صادرات تسلیحات شیمیایی به لیبی بر آن شده تا دستور کار جلسه را تحت الشعاع قرار دهد. جمهوری اسلامی نقش اساسی در مقابله با این بی قانونی آمریکا دارد.



بنابراین، طرح ادعاهای واهی از سوی آمریکا، برای سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای فوق و تحت الشعاع قراردادن اقدام کنفرانس شیمیایی جهت بررسی پرونده عدم پایبندی این رژیم است.



این کنوانسیون، بدون عضویت اسرائیل در آن، 188 عضو دارد. با وجودی که تقریباً یک اجماع جهانی درباره نابودی اینگونه تسلیحات وجود دارد اما بنا برآمار منتشره هم اکنون 25 هزار تن از تسلیحات شیمیایی باقی مانده که عمده آنها در اختیار آمریکا و روسیه قرار دارد. با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی این کنوانسیون جهانی و در حالی که آمریکا هنوز به تعهدات خود عمل نکرده است، ذکر برخی از نکات در این خصوص مفید است:



- دلایل آمریکا از عدم نابودی تسلیحات عبارتند از: بوروکراسی اداری و مخالفت استاندار محل ذخیره با نابودی آنها به خاطر تبعات زیست محیطی! این دلایل در حالی است که بخش زیادی از تسلیحات در گذشته توسط آمریکا نابود شده اند و اگر چنین مشکلاتی از گذشته بوده ( که ادعا بر این است) چرا در راه مسیر انهدام آن بخش از تسلیحات مشکلاتی ایجاد نشده است.

- آمریکا اعلام کرده است که تلاش خواهد کرد که تا سال 2021 به تعهدات خود عمل کند. اما این نکته را باید یاد آور شد که این مدت یکبار تمدید شده و به نظر می رسد تعیین جدول زمانی جدید آن هم با چنین مدتی تقریباً یک دهه کاملاً کنوانسیون را از کار خواهد انداخت.



- ایالات متحده تاکنون به درخواست های کنوانسیون عمل نکرده است. در صورت مسجل شدن عدم پایبندی مصداق تهدید صلح و امنیت جهانی است وپرونده آمریکا قابل ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل است. این کشور استانداردهای دوگانه ای در این زمینه دارد. هنوز قوانین داخلی خود را نیز متناسب با پیمان جهانی تنظیم نکرده است.

- آمریکا علاوه بر نقض این پیمان به تعهدات خود در برابر دیگر کشورهای عضو هم عمل نکرده است. برابر کنوانسیون کشورهای عضو بایستی با یکدیگر همکاری و داد و ستد با هدف تقویت کنوانسیون داشته باشند، لذا تحریم های اعمالی بر ایران بر خلاف این کنوانسیون می باشد.



همچنین برابر کنوانسیون قطع ارتباط و تحریم کشورهایی که هنوز به آن نپیوسته اند الزامی است تا آن کشور وادار به پذیرفتن عضویت شود. در این زمینه همکاری آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل نیز برخلاف مفاد این کنوانسیون است.

آمریکا تنها استفاده کننده از تسلیحات شیمیایی در قرن بیست و یکم و بزرگترین ناقض کنوانسیون خلع سلاح شیمیایی است و به تعهدات و وظایف بین الملللی حود درباره عدم استفاده از تسلیحات ممنوعه شیمیایی و میکروبی و عدم تولید تسلیحات جدید عمل نکرده است. سازمان های بین المللی این عدم پایبندی را نقش فاحش تعهدات و مسئولیت های بین لمللی و موجب به خطر افتادن صلح و امنیت جهانی می دانند.

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* حسین امیری