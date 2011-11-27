چهار بازیکن کلیدی صبای قم در دیدار با مس سرچشمه غایب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم آخرین تمرین خود پیش از مصاف عصر امروز با تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان را در حالی برگزار کرد که این تمرین با غیبت چهار بازیکن کلیدی صبا به دلیل مصدومیت همراه بود.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و مس سرچشمه کرمان از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 14 امروز در ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود، شاگردان ویسی نیز آخرین تمرین خود را در تهران برگزار کردند و راهی کرمان شدند.



در این تمرین که به جز مصدومان سایر بازیکنان صبای قم بدون هیچ گونه مشکلی حضور داشتند، مرور آخرین تاکتیک‌های دیدار با مس سرچشمه کرمان و همچنین بازی با توپ و انجام نرمش‌ از جمله مهمترین ‌برنامه‌هایی بود که ویسی برای باز یکنانش در نظر گرفته بود.



اما در پایان این تمرین سرمربی تیم فوتبال صبای قم از غیبت چهار بازیکن اصلی تیم صبای قم در دیدار با مس سرچشمه کرمان خبر داد و بدین ترتیب عبدالله ویسی برای بازی امروز باید تیمش را در غیاب آنها به مصاف تیم اصغر شرفی بفرستد.



حسین حجازی پور، مسعود کشوری، عبدالکریم اسلامی و اکبر صادقی در این دیدار همراه صبای قم نخواهند بود اما با این حال ویسی تغییرات احتمالی در تیمش برای بازی با مس سرچشمه کرمان را در نظر گرفته است تا صبا جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را به دست بیاورد.



بر این اساس ترکیب اصلی صبای قم در دیدار حساس امروز برابر مس سرچشمه کرمان در مصاف حساس دو تیم از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال قطعا با ترکیب دیدار قبلی صبای قم در مصاف با نفت و استقلال تهران در لیگ برتر فوتبال تغییرات عمده ای خواهد داشت.



در مسابقه قبل صبای قم برابر تیم فوتبال نفت تهران که در چارچوب دیداری از هفته چهاردهم دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، اکبر صادقی هافبک بازی ساز و گلزن صبای قم در نیمه نخست به شدت آسیب دید و لحظات حساس این دیدار را به دلیل تعویض اجباری از دست داد تا احمد داودی و سپس سیدمرتضی هاشمی زاده جایگزین وی شوند.



با این حال در شرایطی که دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و مس سرچشمه کرمان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور امروز در کرمان برگزار می شود، سرمربی صبای قم معتقد است که تیمش با بالاترین انگیزه و بدون هیچ کم و کاستی برابر مس سرچشمه کرمان قرار می گیرد و به دنبال موفقیت در جام حذفی فوتبال است.

