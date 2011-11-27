زنی در خلخال قربانی قاتل نامرئی شد/ رشد 17 درصدی مرگ و میر گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که شب گذشته روی داد، یک زن جوان 22 ساله در اثر گازگرفتگی جان باخت و همسر وی نیز در حالت کما در بیمارستان بستری است.

بنا به اعلام آتش نشانی خلخال نشت گاز منواکسید کربن از بخاری گازی را سبب مرگ زن جوان و همسرش شده است.

مرگ و میر ناشی از گازگرفتگی به 15 نفر رسید

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار به شهروندان نسبت به رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرما زا، تعداد مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی در اردبیل را در طی سالجاری 15 نفر اعلام کرد.

بهزاد ولی زاده عدم استفاده از دود کش مناسب و کنترل آن را دلیل اصلی مرگ و میرهای ناشی از خفگی در اثر گاز منواکسید کربن در استان دانست.

وی اظهارکرد: با وجود هشدارهای مکرر به شهروندان، ولی هر روز به میزان مرگ و میرها ناشی از گازگرفتگی افزوده می شود طوریکه این میزان در مقایسه با سال گذشته 17 درصد افزایش یافت.