به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صدر گفت: اتحادیه واردکنندگان گوشت سفید و قرمز با مساعدت یکی از شرکتهای عضو، طی ایام ماه محرم، روزانه 50 تن مرغ منجمد وارداتی درجه یک را توزیع خواهد کرد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید افزود: بر این اساس قیمت هرکیلوگرم مرغ 2000 ریال زیر قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به صورت حوالهای، در اختیار هیئتهای مذهبی شهر تهران قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: در این راستا، تمامی هیئتهای مذهبی سطح پایتخت، به صورت مستقیم و بدون نیاز به معرفی یا توصیه از سوی سازمان یا نهادی، میتوانند نسبت به اعلام تقاضای خود با این اتحادیه به شماره تلفن 83800 (30 خط) تماس حاصل کنند.
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