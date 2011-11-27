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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

صدر خبرداد:

توزیع روزانه 50 تن مرغ‌منجمد در هیئت‌های مذهبی

توزیع روزانه 50 تن مرغ‌منجمد در هیئت‌های مذهبی

رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید کشور گفت: همزمان با آغاز ایام محرم روزانه 50 تن مرغ منجمد وارداتی درجه یک از سوی اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید کشور، زیر قیمت مصوب دولتی در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صدر گفت: اتحادیه واردکنندگان گوشت سفید و قرمز با مساعدت یکی از شرکت‌های عضو، طی ایام ماه محرم، روزانه 50 تن مرغ منجمد وارداتی درجه یک را توزیع خواهد کرد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید افزود: بر این اساس قیمت هرکیلوگرم مرغ 2000  ریال زیر قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به صورت حواله‌ای، در اختیار هیئت‌های مذهبی شهر تهران قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا، تمامی هیئت‌های مذهبی سطح پایتخت، به صورت مستقیم و بدون نیاز به معرفی یا توصیه از سوی سازمان یا نهادی، می‌توانند نسبت به اعلام تقاضای خود با این اتحادیه به شماره تلفن 83800 (30 خط)  تماس حاصل کنند.
 

کد مطلب 1470376

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