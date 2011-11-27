بزرگترین آب شیرین کن خاورمیانه در بندرعباس کلنگ زنی می شود

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر پایان مطالعات احداث آب شیرین کن بندرعباس بیان داشت: این آب شیرین کن با ظرفیت اسمی یک میلیون متر مکعب در روز با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود.

خادمی با بیان اینکه شرکت ساقی کوثر مقدمات اجرای طرح را آغاز کرده است، افزود: در فاز اول تولید روزانه 150 هزار متر مکعب آب شیرین با استفاده از فناوری اسمز معکوس (RO) اختصاص داده شده است.

وی گفت: با احداث بزرگترین آب شیرین کن خاورمیانه زمینه اشتغال بیش از 100 نفر را فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان هدف از اجرای این طرح که در قالب طرح کوثر است را تولید آب شیرین از آب دریا به منظور مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی عنوان کرد و افزود: عملیات احداث فاز اول این طرح آغاز شده است و تکمیل فازهای بعدی تا سال 95 به بهره برداری کامل خواهد رسید.

خادمی با اشاره به تامین برق مورد نیاز تاسیسات آبگیر، آب شیرین کن و ایستگاههای پمپاژ مسیر خط انتقال به مناطق همجوار افزود: احداث یک واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی نیز در کنار این طرح پیش بینی شده که با استفاده از واحدهای بخار آن، افزایش حدود 70 درصدی راندمان آب شیرین کن را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهارداشت: با بهره برداری کامل این پروژه آب شهرستان بندرخمیر، غرب استان، روستاهای غرب بندرعباس، قسمتی از شهرستان حاجی آباد و صنایع غرب استان بهره مند خواهند شد.

خادمی زمان بهره برداری کامل بزرگترین آبشیرین کن خاورمیانه را آخر برنامه پنجم توسعه عنوان و تصریح کرد: 30 هزار متر مکعب در سال 91 وارد مدار خواهد شد.