اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و به همت هیئت های مذهبی میادین و معابر استان به مناسبت ایام محرم فضاسازی و در راستای فرارسیدن برنامه های ایام محرم پوستر و بنرهای تبلیغی در سطح شهرستان های استان توزیع شد.

فضاسازی به منظور اطلاع رسانی بیشتر برای حضور گسترده مردم در برنامه های ایام عزاداری محرم الحرام انجام می شود.

گفتمان نقش بسیج در امنیت جامعه در سقز اجرا شد

همزمان با گرامیداشت هفته مقدس بسیج گفتمان نقش بسیج در امنیت جامعه با شرکت 45 نفر از نیروهای نظامی با حضور استاد حجت الاسلام فلسفی در محل دفتر امام جماعت حسینیه شهرستان سقز برگزار شد.

مدیر این گفتمان از جوانان بسیجی به عنوان ارزشمندترین اقشار جامعه در منظر اسلام و سمبل دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی نام برد.

وی با اشاره به اینکه تفکر بسیجی یعنی تمام ایده ها و نظرات خوب و ارزشی، گفت: تفکر عدالت خواهی و استکبارستیزی باید در حد اعلاء محفوظ باشد چرا که این تفکر زمینه ساز حضور جوانان در همه میدان ها خواهد بود.

کمیته ویژه هماهنگی برنامه های ماه محرم در سنندج برگزار شد

با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان کمیته ویژه هماهنگی برنامه های ماه محرم در شهرستان سنندج برای برنامه ریزی هرچه بهتر این ایام برگزار شد.

در این جلسه اعضای ستاد شئون استان کردستان حضور داشتند و به ارائه پیشنهادات خود برای اجرای بهتر برنامه های ایام محرم و نقطه نظرات برگزاری برنامه ها در اکثر نقاط پرداختند.