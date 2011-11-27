واکنش شرکت برق به اظهارات شهردار تبریز/ هزینه های جابجایی پرداخت نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز با صدور اطلاعیه ای اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه ها با موضوع " عدم همکاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز در جابه جایی تیر های برق" را رد کرده و شهرداری تبریز را به اجرای قانون فرا خواند.

شرکت توزیع برق تبریز در اظهارات خود آورده است:

- تاسیسات توزیع برق از جمله ایستگاه های تبدیل ولتاژ (پستهای توزیع برق ) ، شبکه های کابلی و پایه های نگهدارنده شبکه های توزیع برق هوایی ، با هدف توزیع و تامین برق مورد نیاز شهروندان و به تاسی از ماده 18 قانون سازمان برق ایران و بنا به ماهیت فیزیکی شان، ناگزیر در معابر عمومی شهر و عموما" در نوار فصل مشترک بین پیاده رو و خیابان ها و یا در کنار فضاهای سبز شهر احداث می شوند و در جوار سایر تاسیسات زیر بنایی شهری از جمله سیستم آب ، فاضلاب ، مخابرات و گاز شهری عملا" به عنوان بخشی از بدنه اصلی شهر، اندام های زنده شهر را تشکیل می دهند.

- شرکت های توزیع نیروی برق در سراسر کشور در احداث تاسیسات مذکور هیچ انگیزه ای به جز ارائه خدمات زیر بنایی شهری و تامین برق مورد نیاز شهروندان دنبال نمی کنند و شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز از این قاعده مستثنی نیست.

- از منظر تحلیل و ارزیابی صرفه اقتصادی، شبکه های توزیع برق با هزینه هایی به مراتب بیشتر از منابع درآمدی آن و با رعایت محدوده هندسی و معماری معابر عمومی به اجرا درمی آیند و طبعا" در صورت نیاز به جابجایی با صرف هزینه هایی مضاعف مجددا" بر اساس نظرات شهرداری محترم و با رعایت محدوده هندسی معابر به حاشیه پیاده روها انتقال می یابند و در زمان اجرا هیچ غفلت و یا مسامحه ای در انتخاب محل جدید استقرار تاسیسات و ایجاد سد معبر متصور نیست.

- در مواردی در اجرای پروژه های عمرانی شهری از جمله تعریض معابر و یا احداث مسیر جدید ، تاسیسات توزیع برق از دید مدیریت شهری جایگاه ارزشی قبلی خود را در میان تاسیسات زیر بنایی شهری از دست می دهند و به عنوان عارضه ای زائد تلقی شده و در میان معابر اصلی شهر با انعکاس تصویر ناپسندی از محل استقرار آنها حتی در مطبوعات نیز مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند.

- شرکت توزیع نیروی برق تبریز بعنوان یکی از بازوهای اجرایی خدمات شهری بر خود فرض می داند توجه مدیریت محترم شهرداری را به این نکته جلب نماید که در کلیه شهرهای کشور بویژه کلان شهرها ، تاسیسات توزیع برق که در اجرای پروژه های عمرانی شهری نیاز به جابه جایی پیدا می کنند در اجرای ضوابط جاری کشور ( بند 2 تصویب نامه هیئت وزیران مورخه 18/10/1364) به هزینه شهرداری ها و توسط شرکتهای توزیع نیروی برق جابه جا می شوند تا از این منظر علاوه بر رعایت نکته نظرات مدیریت شهری هزینه ای مضاعف به صنعت برق تحمیل نشود . و طبعا" در صورت احترام به قانون ، مشی مشابهی نیز در حوزه شهرستان تبریز قابل اجراست کما اینکه در سالهای گذشته نیز بدین منوال عمل شده است.

- مسئولان محترم شهرداری از سویی با مطالبه هزینه های هنگفت و مضاعف و یا ممانعت از صدور مجوزهای حفاری جهت احداث تاسیسات - که در فقدان تونل های مشترک تاسیسات شهری ناگزیر درخواست می شوند– و از سوی دیگر با امتناع از پرداخت هزینه های جابجایی تاسیساتی که در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در میان معابر به حال خود رها شده اند عملا" توان تعامل وخدمات رسانی دستگاه های اجرایی را به نازلترین سطح آن کاهش می دهند.

- بدیهی است چنانچه مسئولان محترم شهرداری با پرداخت هزینه های جابه جایی تاسیسات برق زمینه لازم را فراهم نمایند، شرکت توزیع نیروی برق تبریز آمادگی خود را جهت هر گونه تعامل و همکاری اعلام می دارد.