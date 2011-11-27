تهیه نقشه راه صنعت عامل توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه آمایش محیط زیست و توسعه پایدار افزود: اعضای کارگروه با همفکری و مشورت بتوانند آمایش استان را به خوبی طراحی کنند.

ناصر فخر موحدی سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مواردی را در خصوص نحوه تنظیم سند توسعه بخش معدن (طبق ملاحظاتسند توسعه کشور در برنامه پنجم ) عنوان کرد و بیان داشت: با ابلاغ قانون جدید معادن متذکراین سند عملیاتی و جامع خواهد بود.

در این رابطه پیش نویس سند آمایش معدنی استان ارائه و مقرر شد دستگاههای ذی ربط در امر توسعه بخش معدن با برقراری جلساتی نسبت به تصویب نهایی سند اقدامات لازم را بعمل آورند.

در ادامه جلسه، نقشه راه گردشکری استان توسط مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اطلاع اعضای کارگروه رسانده شد.

