۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

غلامی:

سرانه درآمد گلستانیها کمتر از نصف میانگین کشوری است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان اعلام کرد: اقتصاد استان قفل شده بطوریکه میزان درآمد سرانه مردم نیز کمتر از نصف میانگین کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح یشکنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: 871 پرونده در کارگروه اشتغال با اعتبار هزار و 264 میلیارد تومان وجود دارد که نیازمند همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات است.

وی اظهار داشت: 15 هزار و 860 فرصت شغلی با این اجرای این طرح ها در استان ایجاد خواهد شد.
 
وی تصریح کرد: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات همکاری نکنند قطعاً اقتصاد استان دچار مشکل شده و رشدی را نخواهد داشت.
 
به گزارش مهر، پرداخت نشدن تسهیلات از مهمترین مشکلات فراروی اجرای طرح های اشتغال در گلستان عنوان شد.
