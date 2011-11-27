سرانه درآمد گلستانیها کمتر از نصف میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی صبح یشکنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: 871 پرونده در کارگروه اشتغال با اعتبار هزار و 264 میلیارد تومان وجود دارد که نیازمند همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات است.

وی اظهار داشت: 15 هزار و 860 فرصت شغلی با این اجرای این طرح ها در استان ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات همکاری نکنند قطعاً اقتصاد استان دچار مشکل شده و رشدی را نخواهد داشت.

به گزارش مهر، پرداخت نشدن تسهیلات از مهمترین مشکلات فراروی اجرای طرح های اشتغال در گلستان عنوان شد.