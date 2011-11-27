مجلس با پیشنهاد "قطع" روابط اقتصادی با انگلیس مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه درادامه بررسی طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلستان پیشنهاد حسن کامران و نیره اخوان بیطرف نمایندگان مردم اصفهان در مجلس را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این پیشنهاد وزارت خارجه موظف می شد ظرف یک هفته روابط سیاسی با دولت انگلستان را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز "قطع" کند.

در طرح اصلی کاهش روابط با انگلیس ، وزارت خارجه موظف می شود ظرف 2 هفته روابط سیاسی با دولت انگلیس به طرح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به "حداقل" ممکن برساند.

حسن کامران در دفاع از پیشنهاد خود با بیان دشمنی های انگلستان در حق ایران گفت: سلمان رشدی در جزیره شیطانی انگلیس آیات شیطانی را تحویل جامعه داد.

وی تصریح کرد: رهبری فرمودند که انگلیس خبیث دانشمندان هسته ای را شهید کرده است. رد پای این کشور در حمله به عراق و افغانستان و حمله عراق به ایران عیان است.

وی شکل گیری فرقه های انحرافی مانند فراماسونری، بهاییت و وهابیت را خروجی تفکر شیطانی انگلیس بر جهان دانست و تصریح کرد: با تحریم هایی که علیه ایران به تصویب رسیده عملا روابط اقتصادی و بازرگانی میان ایران و انگلستان وجود ندارد لذا بنده پیشنهاد قطع روابط اقتصادی و بازرگانی با دولت انگلیس را در صحن علنی مجلس مطرح کرده ام.

نماینده اصفهان اظهار داشت: عدم تحویل تاجیک دیپلمات ایرانی، سند سازی برای تصرف باغ قلهک و نقض حقوق بشر در کشور انگلستان مجموعه ای از خباثت های این کشور است. بنابراین خواستار رای بسیجی وار نمایندگان به پیشنهاد خود هستم.

قشقاوی که به نمایندگی از وزارت خارجه در صحن علنی مجلس حضور داشت مخالفت دولت با این پیشنهاد را اعلام کرد.

نمایندگان مجلس با 49 رای موافق، 64 رای مخالف، 39 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند. 49 نماینده نیز در این رای گیری شرکت نکردند.