استاندار گلستان مدیران را شوکه کرد/ راستی آزمایی اشتغال به صورت تلفنی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح یکشنبه در کارگروه اشتغال گلستان، بر اساس فهرست دستگاههای اجرایی مدعی ایجاد اشتغال، بدون اطلاع قبلی مدیران آن دستگاهها از خبرنگاران خواست تا داوطلبانه شماره ای را از فهرست اسامی اعلام کنند.

سپس استاندار با چند تن از افرادی که اسامی آنها به عنوان فردی که تازه مشغول که کارشده تماس گرفته و صحت ادعای دستگاههای اجرایی را جویا شد.

در این تماس ها 4 نفر از افراد شاغل در شهرهای گرگان، آق قلا و مراوه تپه در گفتگوی تلفنی با استاندار در حالی که صدایشان در سالن همایش های استانداری برای حاضران پخش می شد، اشتغال خود را تأیید کردند.

استاندار گلستان در این جلسه عنوان کرد: اشتغال از مسائلی است که مورد ارزیابی منتقدان منصف و بی انصاف قرار می گیرد پس مدیران تلاش می کنند کارنامه درخشانی را در این حوزه ثبت کنند.

قناعت تأکید کرد: انتظار این است که دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، اطلاع رسانی به موقع و شفاف داشته باشد.

وی با بیان اینکه بانک ها همه تحت مدیریت نظام هستند و هیچکدام نباید ادعای خصوصی داشته باشند افزود: بانک ها در پایان سال همکاری مضاعفی را داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد در فرصت باقیمانده تا پایان سال مدیران حداکثر تلاش خود را برای اشتغال استان بکار گیرد و دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نیز با تلاش بیشتری امور را پیگیری کنند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت : بازدیدهای سرزده کمیته نظارت بر اشتغال استان (بازرسی استانداری، مدیر کل اقتصادی استانداری، فرماندار و اداره کل کار و رفاه اجتماعی) همچنان با دقت و قوت بیشتر تداوم داشته باشد.

قناعت تصریح کرد: فرمانداران سهمیه شهرستانها را پیگیری نموده و دبیرخانه اشتغال نیز در ارسال پرونده مشاغل خانگی به بانک ها با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند.