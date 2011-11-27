145 طرح عمرانی در شهر بندرعباس عملیاتی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرخانلو در تشریح طرحهای حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری بیان داشت: در یک سال گذشته، ساخت 145 طرح عمرانی به ارزش 362 میلیارد ریال از محل درآمدهای شهرداری آغاز شده و از این تعداد، 14 طرح معادل 9.6 درصد مرحله مطالعات خود را می گذراند و 131 طرح نیز معادل 90.4 درصد در بخش اجرای عملیات عمرانی است.

وی افزود: از مجموع 131 طرح عمرانی، عملیات اجرایی 80 طرح به پایان رسیده و این طرح ها آماده بهره برداری است و 51 طرح دیگر نیز در حال حاضر در دست ساخت و اجراست.

وی ادامه داد: افزایش زیرسازی و آسفالت معابر اصلی و فرعی از 237 هزار مترمربع در سال 89 به 646 هزار مترمربع در سال 90 بیانگر رشد 272 درصدی در این بخش است.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس، ساخت بلوار45 متری شهید رجایی در شمال شهر بندرعباس به طول 13 کیلومتر و اعتباری افزون بر 190 میلیارد ریال از محل درآمدهای شهرداری، ساخت نخستین تقاطع غیرهمسطح درون شهری با 50 میلیارد ریال اعتبار و 450 متر طول و عرض 14.5 متر برای کاهش ترافیک تقاطع رسالت و دسترسی آسان شهروندان به ساحل و بوستانهای نوار ساحلی و ساخت پلاژ بانوان در زمینی به مساحت 7.5 هکتار در غرب شهر بندرعباس و 80 میلیارد ریال اعتبار ازجمله طرح های عمرانی این حوزه است.

شیرخانلو اظهار داشت: ساخت پایانه جدید مسافربری شهر بندرعباس در زمینی به مساحت 20هکتار و اعتباری افزون بر 60 میلیارد ریال، مطالعه ترافیکی ساخت 5 تقاطع غیرهمسطح، ساخت بوستان ساحلی پشت شهر همراه با فانوس دریایی به ارتفاع 40 متر و هزینه ای افزون بر 40 میلیارد ریال از محل درآمدهای شهرداری، بهسازی و روکش آسفالت بلوارهای سیدجمال الدین اسدآبادی، طالقانی، امام حسین (ع) ، جمهوری اسلامی و امام خمینی (ره) با 50 میلیارد ریال اعتبار و ادامه ساخت بلوار طالقانی از میدان هنگام تا پایانه دریایی شهید حقانی و ادامه آن از بلوار ملوان تا سه راه جهانبار از دیگر طرح های در دست اقدام حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری بندرعباس است.

وی تصریح کرد: از مجموع 362 میلیارد ریال قرارداد بسته شده برای ساخت طرح ها، 296میلیارد ریال از طریق فراخوان عمومی، 30 میلیارد ریال ازطریق مناقصه محدود و 37میلیارد ریال ازطریق ترک تشریفات انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تقویت ساختار فنی و اجرایی حوزه فنی و عمرانی ازطریق به کارگیری خدمات بخش خصوصی شامل خدمات کنترل کیفیت، نقشه برداری، مطالعه اولیه ژئوتکنیک و نظارت بر طرح ها در دستور کار قرار گرفت، گفت: رویکرد تقویت توان فنی و اجرایی مناطق سه گانه شهرداری نیز به همین روش دنبال می شود.