تنها رکابزن ایرانی راهی کلمبیا شد/ ادامه تلاش برای کسب سهمیه المپیک پیست

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از مسابقات جام جهانی دوچرخه سواری در مواد پیست از پایان هفته جاری در پیست سرپوشیده شهر "کالی" کلمبیا برگزار می شود که به همین منظور محمدصادق مظفری به عنوان تنها نماینده کشورمان به همراه "مارکوس توماس نیگل"، سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری بامداد یکشنبه ششم آذرماه راهی محل برگزاری این رقابت‌ها شدند.

این رقابت‌ها از روز چهارشنبه نهم آذرماه در ماده تعقیبی تیمی آغاز و تا روز دوازدهم همین ماه در مواد اومنیوم، تیم اسپرینت، اسپرینت، دور امتیازی، تعقیبی تیمی، یک کیلومتر، کایرین و مدیسون پیگیری خواهد شد.

جام‌های جهانی دوچرخه سواری هرساله در چهار مرحله پیگری می شود که رکابزنان کشورمان پیش از این در مرحله نخست رقابت‌ها در قزاقستان شرکت کردند. جمع امتیاز حضور رکابزنان در این رقابت‌ها می تواند به کسب اولین سهمیه المپیک کشورمان در بخش پیست کمک کند.

مرحله سوم این رقابت‌ها در چین و مرحله چهارم و نهایی آن در لندن برگزار می شود.