دیدار ویژه طنطاوی باالبرادعی وعمرو موسی/ آمادگی البرادعی برای تشکیل دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، محمد البرادعی شب گذشته با شماری از نمایندگان ائتلاف جوانان انقلابی و جنبش 6 آوریل و دیگر احزاب سیاسی مصر دیدار و درباره تحولات سیاسی این کشور و راهکارهای برون رفت از بحران فعلی مصر رایزنی کرد.

حاضران در این دیدار مخالفت خود را با انتخاب "کمال الجنزوری" به عنوان نخست وزیر دولت نجات ملی مصر که اخیرا از سوی شورای عالی نظامی این کشور منصوب شده اعلام و تصریح کردند: تشکیل دولت نجات ملی با اختیارات کامل برای اداره کشور در دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنها راه حل بحران فعلی مصر به شمار می رود.

البرادعی نیز اظهار داشت که اگر به طور رسمی از وی دعوت شود چنین دولتی را تشکیل دهد آمادگی دارد تا از نامزدی ریاست جمهوری مصر چشم پوشی کند تا در دوره انتقالی با بی طرفی کامل کشور را رهبری کند.

وی بر آمادگی خود برای پاسخ به خواسته های جوانان انقلابی مصر از جمله برقراری امنیت، بازسازی اقتصاد کشور و تشکیل دولت نجات ملی با اختیارات کامل که تمامی گروه های ملی در آن مشارکت داشته باشند تاکید کرد.

البرادعی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد که به دیدار با نمایندگان احزاب و جنبش های سیاسی و ملی گراها برای تشکیل دولت نجات ملی ادامه خواهد داد.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که البرادعی روز گذشته با طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی مصر و سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش و معاون رئیس شورای نظامی دیدار و درباره تحولات اخیر مصر و خواسته های ملت گفتگو کرد.

تلویزیون مصر نیز در این رابطه گزارش داد که طنطاوی به طور جداگانه با البرادعی و نیز عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب دیدار کرده است.