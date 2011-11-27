مسئولان مسیر کمک به نیازمندان واقعی را پیدا نکرده اند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی سیاحی صبح یکشنبه در مراسم جشن گلریزان دانش آموزان استثنایی مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: هنوز راه واقعی کمک به نیازمندان واقعی که دانش آموزان معلول با نیازهای ویژه هستند از سوی مسئولان و دولتمردان مشخص نشده است.

وی اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی می تواند توان اداره مدارس خود را داشته باشد ولی هزینه های ایاب و ذهاب و خدمات به دانش آموزان از سوی والدین بسیار طاقت فرسا است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی مازندران با اشاره به اینکه هزینه های درمانی و ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنایی بسیار بالا است، تصریح کرد: مشارکت خیران در این امر خطیر و اثرگذار می تواند اجورات معنوی را برای آنان داشته باشد.

سیاحی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی بخشی از آموزش و پرورش عمومی است، یادآور شد: دانش آموزان با نیازهای ویژه نقش انسانهای سالم را به ما گوشزد می کنند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه با فوت دانش آموزان استثنایی، علم و تهذیب از جامعه رخت برمی بندد، افزود: استعداهای خلاقی در دانش آموزان استثنایی وجود دارد که باید شکوفا شود.

مهدی بریمانی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با اشاره به مشارکت خیران در ساخت و سازهای مدارس، اظهار داشت: حضور خیران درکمک به نیازهای دانش آموزان مدارس استثنایی بسیار ستودنی است.

به گزارش مهر، در این مراسم تعدادی کثیر از خیران و بزرگان ساری خود را به این همایش رسانده تا بتوانند با کمک خود به گلریزان دانش آموزان با نیازهای ویژه، نقشی اثرگذار در آینده این فرزندان برومند مرز و بوم ایفا کنند.