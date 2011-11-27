ابوطالب شفیعی، تهیهکننده و کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مستند به مدت 30 دقیقه درسیمای مرکز کرمان تولید شد. پیش تولید این مجموعه از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده وهم اکنون در مرحله تدوین نهایی است.
وی در ادامه افزود: مستند "نبردافزاد" روایت زندگی مردم مقاوم روستای افزاد است که تقریبا ً 200 سال قبل راهزنان به روستای افزاد از توابع کوهبنان به قصد غارت حمله میکنند که با مقاومت دلیرانه مردم این روستا رو به رو میشوند. این مستند این ماجرا را از زبان اهالی روستا بیان میکند.
عوامل مستند "نبردافزاد" عبارتند از تهیهکننده وکارگردان: ابوطالب شفیعی، تصویربردار: علیرضا فخریزاده و صدابردار: حمزه شفیعی.
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