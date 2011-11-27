لاریجانی انتخاب رئیس مجلس موسسان تونس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام انقلاب مردم تونس را سرآغاز فصل نوینی در تحولات جهان اسلام خواند که آینده ای روشن و مبارک برای امت اسلامی نوید می دهد.

متن کامل پیام لاریجانی به شرح زیر است:

جناب آقای مصطفی بن جعفر

رئیس محترم مجلس موسسان جمهوری تونس

مایلم صمیمانه ترین تبریکات و تهنیت های خود را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس مجلس موسسان کشور دوست و برادر جمهوری تونس ابراز نمایم.

انقلاب مردم تونس سرآغاز فصل نوینی در تحولات جهان اسلام بود که آینده ای روشن و مبارک برای امت اسلامی نوید می دهد.

با اعتقاد راسخ به اشتراکات و پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت و نقش موثر پارلمان ها در تحکیم همکاری های دوستانه دو کشور، بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه و گسترش همه جانبه روابط فی ما بین تاکید می نمایم.

بار دیگر ضمن بیان بهترین آرزوی های قلبی ام، موفقیت روز افزون و شادکامی جنابعالی، سعادت و سربلندی دولت و ملت کشور دوست و برادر جمهوری تونس را از خداوند متعال مسئلت می نمایم