بصیرت لازمه عزاداریهای محرم/ آسیبهای اجتماعی برخی عزاداریها

به گزارش خبرنگار مهر، عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیت(ع) هر ساله با فرارسیدن ماه محرم، با شور خاصی آماده برپایی مراسم عزاداری و برپایی هیئت مذهبی می شوند و هرکس به نحوی ارادت خود را به خاندان سیدالشهدا(ع) نشان می دهد.

برگزاری مراسم عزاداری در میان اقوام مختلف ایرانی که همواره عشق خود را به امام حسین(ع) نشان داده اند، از گذشته های دور با آداب و رسوم خاصی برگزار شده و هر سال نیز بر شکوه آن در مناطق مختلف اضافه می شود.

هیئات مذهبی موجب زنده شدن نهضت حسینی می شوند

هیئات مذهبی با برگزاری مراسم عزاداری موجب زنده شدن نهضت حسینی می شوند و در نیت خیر این کار شکی نیست، اما برخی مراسم یا دستجات عزاداری مرتکب اعمالی می شوند که خود به خود بر کمرنگ شدن پیامهای عاشورا و غفلت از هدف اصلی قیام امام حسین(ع) تأثیر می گذارد.

هیئات مذهبی بیش از هر چیز باید بصیرت را در مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان مدنظر قرار دهند و با روشن بینی، درک و فهم عمیق، زمینه تشخیص حق از باطل و انتخاب راه درست از غلط را به عاشقان اهل بیت(ع) تلقین کنند.

قیام امام حسین(ع) در محرم سال 61 هجری قمری فلسفه بس عظیمی دارد که پرداختن به آن بینش کافی می خواهد، اما بازگو کردن قطره ای از پیامهای عاشوراست که می تواند به پایدار ماندن اهداف اباعبدالله الحسین(ع) کمک کند.

نمونه هایی از آسیبهای اجتماعی برخی عزاداریها

عوض شدن برخی مفاهیم اصلی نهضت سرخ عاشورا و تحریف در آنها از مسائل مهمی است که متأسفانه در برخی هیئات مذهبی مشهود است و برخی سخنرانان به جای اینکه مطالعه خود را به دلیل رسالتی که بر عهده دارند، افزایش دهند، از سالهای قبل چیزهایی که در ذهنشان مانده، بازگو می کنند و رفته رفته و به خودی خود در بسیاری از این مفاهیم تغییر ایجاد می شود.

دبیر هماهنگ کننده دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هیئات مذهبی باید از افرادی برای سخنرانی استفاده کنند که به مسائل عاشورا اشراف داشته باشند تا علاوه بر تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر که هدف اصلی امام حسین(ع) بود، از تحریف مفاهیم و سوء استفاده بدخواهان اسلام از نهضت حسینی جلوگیری شود.

آمیخته شدن مسائل دینی با خرافات

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: در برخی از محافل ماه محرم دیده می شود که مسائل خرافی با موضوعات دینی آمیخته می شود که این نیز ناشی از بهره نبردن از سخنان مبلغان یا سخنرانان خبره است؛ حتی در برخی از مراسم دیده شده که آنقدر بعضی از صحنه ها و وقایع دهه اول ماه محرم را آب و تاب می دهند که مفهوم اصلی و پیامهای آن به باد فراموشی سپرده می شود و جای خود را به خرافات و یاوه گوییها می دهد.

وی تأکید کرد: مسئولان هیئات مذهبی باید قبل از هر چیز به فکر بیان کردن اصل مفاهیم حماسه حسینی باشند و از آمیختن آن با خرافات که آفت خیلی از موارد است، جلوگیری کنند.

هر روز از ماه محرم الحرام به نام یکی از شهدای واقعه کربلا نامگذاری شده و هیئات عزاداری امام حسین(ع) بایستی هر روز یا هر شب به یکی از این موارد پرداخته و اهداف شهدای گرانقدر کربلا را بازگو کنند.

به طور مثال شب اول که به نام حضرت مسلم نامگذاری شده، اهداف حضرت مسلم(ع)، فلسفه قیامش، چگونگی نمایندگی آن حضرت که از سوی امام حسین(ع) برگزیده شده بود، تشریح شود تا مردم با این ابعاد عاشورا بیشتر آشنا شوند.

ریا در عزاداری و کم شدن اخلاص نیز از دیگر آسیبهایی هستند که در مراسم مذهبی محرم دیده شده و مرتفع کردن این موارد به درک و وجدان هر شخص مربوط می شود.

هیئت علیه هیئت!

از دیگر آسیبهای عزاداری می توان به موضوع هیئت علیه هیئت اشاره کرد؛ برگزاری مراسم عزاداری در بیشتر جاها قومی و قبیله ای شده و این شکل به هیچ وجه شایسته مراسم اباعبدالله الحسین(ع) نیست.

حجت الاسلام محمودی در این مورد اظهار داشت: امام حسین(ع) قیام کرد تا اسلام زنده بماند و نشان داد که تمام مسلمانان باید برای اتحاد تلاش کنند، با وجود این دیگر برگزاری قومی و قبیله ای عزاداری معنا نمی دهد و هر شخص باید بتواند در نزدیکترین محل در عزاداری شرکت کند و در ثواب این کار شریک باشد.

وی ادامه داد: کسی نباید احساس کند که در مجلس عزای اهل بیت(ع) غریبه است، امام حسین(ع) غریب نواز و مهمان نواز است و به عزادارانش از هر منطقه و قوم و مکانی که باشد عشق می ورزد که در این باره کسی یا هیئتی حق این را ندارد که مهمان مجلس امام حسین(ع) را تعیین کند، چراکه تعیین کننده شخص دیگری است.

همچنین ترکیب موسیقی با مدیحه سرایی و گسترش عزاداری در بیرون از مساجد، از دیگر آسیبهایی است که باید هیئات مذهبی آنها را از چهره خود بزدایند.

عاشورا انقلابی سریع و پویا بود

عاشورا یک انقلاب سریع و پویا بود و نشان داد که خدا هنگامی به درستی عبادت می شود که عدالت برقرار باشد، با ستمکاران مبارزه شود و از ستمدیدگان حمایت به عمل آید؛ عدالت هنگامی به صورت صحیح عملی می شود که ایمان در کار باشد و به قصد پرستش خداوند تحقق یابد.

حرکت عاشورا یک حرکت قرآنی است، حرکتی که فرزند متقی و آگاه پیامبر(ص) در راه زنده کردن قرآن و فعال ساختن ارزشهای فراموش شده اسلام آن را پدید آورد؛عاشورا نقطه پیوند میان "توحید" و "عمل" است.

نشان بزرگ افتخار عاشورا به سینه اسلام آویخته شده است

عاشورا نشان بزرگ تاریخ است که تاریخ آن را به سینه اسلام آویخته است و مشعل جاوید هدایت است که تاریخ بر سر راه فرزندان اسلام قرار داده است.

امام حسین(ع) بر همه انسانها پس از خود تا آخر تاریخ و بر همه بشریت و تمدنهای پس از خود حق دارد و هر کدام به گونه ای مرهون و مدیون اویند، چرا که اگر امام حسین(ع) نبود عاشورا نبود، اگر عاشورا نبود اسلام نمی ماند، اگر اسلام نمانده بود تمدن اسلامی پدید نمی آمد تا پایه اصل تمدنها و پیشرفتهای بعدی در غرب و شرق شود.

هزاران درس و پیام نهفته در نهضت عاشورا

سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با نهضت خویش پیامهای تاریخی، سیاسی، اعتقادی، احیاگری، اخلاقی، عرفانی و ... را برای همگان به یادگار گذاشت که همه باید در حد توان در راه ترویج این پیامها در سراسر جهان بکوشند.

امام حسین(ع) به همگان درس توحید، امامت، بدعت ستیزی، ایثار، تکریم انسان، جهاد با نفس، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، غیرت، شهادت و شرافت، اخلاص، رضا و تسلیم شدن در برابر خداوند، تدبیر، بصیرت و هزاران درس دیگر داد و حداقل کاری که می توان برای احیای پیامهای ذکر شده انجام داد این است که هیئات مذهبی با برگزاری مراسم مناسب و در شأن اهل بیت(ع) از آسیبهای مربوط به عزاداری بکاهند و آن را در جهت حسینی بودن سوق دهند.

..........................

مینا شمسی