سهمیه آذربایجان شرقی در جام حذفی را حفظ می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خطیبی پیش از رویارویی شاگردانش در جام حذفی برابر داماش گیلان اظهار داشت: حساب بازی یکشنبه با داماش از دیدارهای لیگ یک جدا است و امیدوارم بتوانیم با یک برد شیرین سهمیه استان را در جام حذفی حفظ کنیم.

وی ادامه داد: داماش تیم خوبی است که از دو روز قبل با تمامی نفراتش به تبریز آمده اما آنها مطمئن باشند که بازی سختی را مقابل ماشین سازی خواهند داشت.

خطیبی گفت: امیدوارم بازیکنان بتوانند مانند بازیهای گذشته در کنار کارهای تاکتیکی با تعصب و غیرت خود سربلند از میدان خارج شوند.

وی با اشاره به غیبت یک بازیکن تیمش در دیدار با داماش یادآور شد: خوشبختانه برای دیدار فردا محروم نداریم و تنها شهریار شیروند مصدوم است که بازیکن جایگزین وی نیزدر آمادگی کامل فنی و روحی قرار دارد.

سرمربی ماشین سازان با بیان اینکه همه هواداران و دوستداران فوتبال آذربایجان بایستی تنها نماینده خود در جام حذفی را حمایت کنند، یادآور شد: در بازی برابر داماش گیلان، ماشین سازی همانند تیم منتخب آذربایجان است و همه هواداران بدون در نظر داشتن رنگها و سایر مسائل با حضور پرتعداد و پرشور خود زمینه پیروزی قدیمی ترین تیم آذربایجان را فراهم آورند.

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و داماش گیلان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی کشور از ساعت 14:30 روز یکشنبه ششم آذر در ورزشگاه هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

با حمایت هواداران داماش را شکست می دهیم

همچنین مهاجم تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: با حضور و حمایت هواداران پرشور و پرتعداد ماشین سازی و فوتبال آذربایجان، تیم داماش گیلان را شکست خواهیم داد.

فراز فاطمی در آستانه دیدار حساس ماشین سازی و داماش گیلان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی گفت: همانطور که در مرحله قبل توانستیم شهرداری تبریز را شکست داده و به مرحله بالاتر صعود کنیم، در دیدار با داماش نیز انگیزه بالایی برای مغلوب کردن یک تیم لیگ برتری و صعود به مرحله بعدی داریم.

وی در خصوص تیم داماش گیلان یادآور شد: تیم داماش با آمدن قاسمپور بعنوان سرمربی، نتایج خیلی خوبی در لیگ برتر گرفته و تیمی متحول شده است اما ما به قصد شکست دادن این تیم وارد میدان خواهیم شد.

فاطمی که در دیدار هفته قبل ماشین سازان برابر نیروی زمینی در هفته هشتم لیگ، یک ضربه پنالتی به نفع تیمش گرفته بود در مورد آمادگی خود گفت: به دلیل مصدومیتی که داشتم یک ماه دور از میادین بودم اما خوشبختانه اکنون با آمادگی کامل در اختیار تیم ماشین سازی هستم و در بازی مقابل نیروی زمینی نیز با صلاحدید کادر فنی در 30 دقیقه پایانی وارد میدان شدم.

وی با اشاره به نتایج خوب ماشین سازان در لیگ دسته اول گفت: امیدواریم با کسب این نتایج هواداران ماشین سازی دوباره پر شور و پرتعداد در ورزشگاه برای حمایت از تنها نماینده فوتبال تبریز در جام حذفی حضور یابند.