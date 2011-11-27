روابط عمومی های مازندران در اطلاع رسانی به مردم فعال تر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی صبح یکشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی اظهار داشت: رویدادهای مهم علمی که در دانشگاهها در حال انجام است، متاسفانه کمتر به مردم اطلاع رسانی می شود.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی روابط عمومی ها از نظر سازمانی و چارت اداری، زیر مجموعه معاونتها نیستند و مستقیم با رئیس واحد در ارتباط هستند افزود: این نشان می دهد که جایگاه روابط عمومی در این مجموعه آموزشی بالا است.

رئیس شورای اطلاع رسانی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مشاهده می شود هنوز موفقیت های دانشگاه آزاد اسلامی برای جامعه به خوبی تبیین نشده و برخی مسئولان از اقدامات موثر این دانشگاه در عرصه های علمی، فرهنگی و پژوهشی بی اطلاع هستند.

وی از برگزاری دو کارگاه ویژه آموزشی برای مدیران روابط عمومی در سطح دانشگاه آزاد منطقه سه کشور خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت و نقش عکس در امر اطلاع رسانی و ثبت رویدادهای درون سازمانی، لزوم آموزش عکاسی در سطوح مورد نیاز از ضروریات ارتقا کیفی فعالیتهای روابط عمومی است.

صالحی ادامه داد: کارگاه عملیاتی ویژه مدیران روابط عمومی به میزبانی واحد بابل از سوی دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی تدارک دیده شده است.

معاون اداری و مالی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، روابط عمومی ها را اجزا و عناصر اصلی ارتباطات در سازمانها دانست و گفت: کار روابط عمومی کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومی به واقعیت در سازمان است.

قربان درزی ادامه داد: روابط عمومی معرف هر سازمانی بوده و هر اندازه روابط عمومی از پویایی برخوردار باشد افکار عمومی آن سازمان را پویا می بیند.

وی از مدیران روابط عمومی خواست تا سنتی عمل نکرده و در تولید خبر به صورت انفعالی عمل نکنند و در برخورد با خبر نباید منتظر باشند تا با پیش آمدن رویدادی خبر آن را تهیه کنند، بلکه در برخی مواقع باید مبتنی بر صحت، دقت و برحسب تشخیص و خط مشی سازمان خبر را بیافرینند.