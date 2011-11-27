سید عبدالجواد موسوی، نویسنده و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یادنامه منوچهر احترامی در ادامه مجموعه کتاب‌های طنز چاپ می‌شود و ششمین کتاب این مجموعه خواهد بود. بعد از درگذشت زنده‌یاد احترامی به دنبال تدارک این یادنامه برای او بودم و طول کشیدن فرایند آماده‌سازی آن هم به این دلیل است که برخی از دوستان مطالبشان را برای درج در یادنامه، دیر آماده کردند.

وی افزود: کار آماده‌سازی و تدوین یادنامه چند ماه پیش تمام شد. این یادنامه شامل مصاحبه‌های چاپ نشده، سخنرانی‌ها و مقاله‌های منتشرنشده احترامی است. علاوه بر این تعدادی از دوستان نویسنده که با احترامی آشنا بودند، مطالبی درباره او نوشته‌اند که این مطالب بیشتر سبک‌شناسی هستند.

این نویسنده ادامه داد: مطالب گفته شده، از آن جنس مطالبی نیستند که به طور معمول بعد از درگذشت یک چهره منتشر می‌شود یا در یادنامه‌ها درج می‌شود؛ بلکه همان‌طور که گفتم این مطالب بررسی و سبک‌شناسی احترامی و آثارش هستند. به نظرم در کل این یادنامه، کار بدی از آب درنیامده و اگر کسی بخواهد با کارهای احترامی آشنا شود،‌ می‌تواند از آن استفاده کند چون احترامی در حوزه‌های مختلفی از جمله کودک و نوجوان، پژوهش و... قلم زده است.

موسوی گفت: این کتاب به زودی با حجمی بین 250 تا 260 صفحه و قطع وزیری توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

شاعر مجموعه «زخم و نمک» درباره آثار دیگرش گفت: در ادامه کتاب‌های مجموعه «طنز فارسی» که انتشارات امیرکبیر آن‌ها را منتشر می‌کند، کتاب‌های عطار، سنایی و انوری به تازگی چاپ شدند و چند جلد دیگر از این مجموعه هم در دست تهیه است که مرور مختصری بر طنز در ادبیات فارسی از آغاز تا ابتدای دوره قاجاریه را شامل می‌شوند. این کتاب‌ها با قطع جیبی منتشر می‌شوند.