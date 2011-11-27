لیگ برتر تنیس روی میز به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی صورت گرفته از سوی سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز، قرار بود فصل جدید مسابقات لیگ برتر از روز دوشنبه 7 آذرماه آغاز شود اما مسئولان سازمان لیگ برای مدت یک هفته برگزاری این رقابت‌ها را به تاخیر انداختند.

ذوب آهن، دانشگاه آزاد، نظام پزشکی، نفت سپاهان و پتروشیمی پنج تیم شرکت کننده در فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر هستند که به صورت دوره‌ای با هم به رقابت خواهند پرداخت.

صندوق ضمانت صادرات مدافع عنوان قهرمانی مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر است که امسال به دلیل بخشنامه صادر شده مبنی بر ممانعت از هزینه کردن بخش‌های دولتی در ورزش حرفه‌ای از شرکت در این رقابت‌ها امتناع کرد.