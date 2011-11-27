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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

تاکسی بانوان در مالزی راه اندازی شد

تاکسی بانوان در مالزی راه اندازی شد

دولت مالزی با هدف حمایت بیشتر از زنان تاکسی ویژه بانوان راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت مالزی هدف از راه اندازی تاکسی های ویژه بانوان را حمایت از زنان و ممانعت از آزار و اذیت آنها عنوان کرده است.

50 راننده زن تاکسی در پایگاه هایی در کوالالامپور بصورت کشیک آماده هستند تا محل مسافران احتمالی تلفنی به آنها اعلام شود و به موقع بتوانند افراد مورد نظر را جابجا کنند.

"هنگ سئای کی" معاون وزیر زنان خانواده و توسعه اجتماعی مالزی بر این باور است که این تاکسی ها سفرها را برای خانم ها امن تر خواهد کرد و در عین حال باعث ایجاد اشتغال برای افرادی می شود که خواهان بدست آوردن چنین شغل هایی هستند.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این اقدام باعث کاهش تعداد دزدی ها و موارد تجاوز شود.

راه اندازی تاکسی ویژه بانوان در حالی است که سال گذشته شرکت دولتی اتوبوسرانی مالزی هم اقدام به راه اندازی اتوبوس های ویژه بانوان در چند مسیر در کوالالامپور کرد.

کد مطلب 1470464

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