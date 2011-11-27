زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی صبح یکشنبه در آئین نواختن زنگ احیا امر به معروف و نهی از منکر افزود: این زنگ به صورت همزمان در 30 منطقه آموزش و پرورش استان نواخته شده و همچنین پرچم متبرک بارگاه سالار شهیدان و سرور آزادگان عالم حسین بن علی(ع) به اهتزار درآمد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز در این آیین از اجرای 112 برنامه بمناسبت گرامیداشت این هفته خبر داد و گفت: تبیین اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر همایش علمی با حضور اندیشمندان، علما و روحانیان و گردهمایی در سطح مدارس، دانشگاهها و مراکز صنعتی و بازار برگزار می شود.

احد مهرمند نصب بنر های ویژه امر به معروف و نهی از منکر، چاپ سه شماره هفته نامه ناصحون توزیع یک هزار جلد کتاب با عنوان باید ها و نباید ها، یک هزار برگ برشور محرم و تهیه 400 بنر با عنوان تذکر لسانی را از جمله دیگر برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر استان عنوان کرد.