سرپرست بسکتبال کاله مازندران از همراهی تیمش محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران، رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال مبنی برمحرومیت چهارجلسه ای همراهی تیمش در ادامه مسابقات بسکتبال باشگاههای کشور را تائید وآن را پذیرفت.

محمد علی رجایی به مهر گفت: کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال این رای را پس از مسائل پیش آمده در مسابقه کاله مازندران و هیئت بسکتبال کردستان درهفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور که تیم کاله نسبت به داوری مسابقه که سبب شکست این تیم شد، اعتراض و تهدید به کناره گیری از این مسابقات کرده بود، تشکیل جلسه داد و این حکم را صادر کرد.

وی افزود: این حکم از مسابقه آینده لیگ دسته یک قابل اجرا بوده و محرومت چهار جلسه از همراهی تیم بسکتبال کاله در مسابقات اعمال که با نظر کمیته انظباطی، دو جلسه آن بصورت تعلیقی تا آخر مسابقات لیگ دسته یک باشگاههای کشور است.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران با اشاره به اینکه ناداوری و صحنه های زشتی که با فحاشی های غیراخلاقی ازسوی تماشاچیان کردستانی در مسابقه دو تیم کاله و هیئت کردستان در سنندج رخ داد، درهیچ ورزشگاهی سابقه نداشته تصریح کرد: تیم داوری به هیچ عنوان در حدود اندازه این مسابقه نبوده و منصفانه سوت نزد.

رجایی اضافه کرد: این مسائل سبب شد تا با ارائه گزارشهای منطقی و ارائه فیلم مسابقات به فدراسیون، برای کاله احقاق حق شود که رای صادر برخلاف پیش بینی ها بود.

وی ادامه داد: به خاطر مصالح باشگاه، حاضر به ادامه پیگیری این موضوع نیستم به خاطر بیان برخی واقیعتها به مسئولان فدراسیون بسکتبال، اکنون احساس سبکی می کنم.

سرپرست تیم بسکتبال کاله مازندران یادآور شد: کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، تیم هیئت بسکتبال کردستان را به دو جلسه مسابقه بدون حضور تماشاگر محکوم کرد که با توجه به تعهد کتبی رئیس هیئت بسکتبال کردستان، حکم مذکور تا پایان مسابقات لیگ دسته یک معلق اعلام که درصورت تکرار تخلف، اجرا خواهد شد.

تیم کاله مازندران، درهفته پنجم این مسابقات در سنندج میهمان تیم هیئت بسکتبال کردستان بود و درحالی که درکوارتر اول مسابقه با نتیجه 17بر7 از میزبان خود پیش بود، در پایان با نتیجه 70 بر60 به میزبان خود باخت.