ظرفیت نیروگاههای تهران به 10 هزار مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید زمان حسینی ظرفیت منصوبه نیروگاه های حرارتی و آبی شرکت برق منطقه ای تهران تا پایان شهریورماه امسال به 10 هزار و 225.5 مگاوات رسیده است.

وی افزود: در زمان حاضر 9 نیروگاه حرارتی با ظرفیت نامی 9 هزار و 909.5 مگاوات و پنج نیروگاه برق آبی به ظرفیت 316 مگاوات مجموع ظرفیت منصوبه نیروگاه های شرکت برق منطقه ای تهران است.

۲۵درصد مشترکان صنعت برق کشور در منطقه تحت پوشش برق منطقه ای تهران قرار گرفته اند

به گفته وی، هم اکنون 20 درصد تجهیزات شبکه تولید و انتقال و ۲۵درصد مشترکان صنعت برق کشور در منطقه تحت پوشش برق منطقه ای تهران قرار گرفته اند.

حسینی در خصوص تفاوتهای راهبردی برق منطقه ای تهران با سایر شرکتهای برق منطقه ای کشور نیز اظهار داشت: حساسیت تأمین برق کلانشهر تهران، قرار گرفتن بیش از ۲۰درصد تجهیزات کل صنعت برق کشور در منطقه، مرکزیت ثقل شبکه سراسری و نقش بسیار مهم آن در پایداری شبکه برق کشور، تغذیه مراکز مهم حکومتی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی، نیاز به ارتقای شاخصهای برق تهران به سطح پایتختهای مهم جهان از تفاوتهای راهبردی مهم برق منطقه ای تهران محسوب می شود.

حداکثر نیاز مصرف همزمان واقع شده در تابستان سال جاری، 1.3 درصد کاهش داشته است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران ادامه داد: با وجود رشد پنج درصدی مشترکان شبکه برق تهران، حداکثر نیاز مصرف همزمان واقع شده در تابستان سال جاری، 1.3 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه متوسط رشد سالانه حداکثر نیاز مصرف در پنج سال گذشته معادل 2.77 درصد بوده است، گفت: همچنین نیاز مصرف انرژی شش ماهه سال ۹۰در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 1.6 درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، متوسط رشد سالانه نیاز مصرف انرژی در پنج سال گذشته معادل 1.8 درصد بوده است.

حسینی در پایان گفت: هم اکنون شرکت برق منطقه ای تهران با هفت شرکت برق منطقه ای باختر، آذربایجان، زنجان، گیلان، اصفهان، سمنان و مازندران تبادل انرژی دارد که از طریق 27 خط انتقال فوق توزیع و دو خط فشار متوسط تبادل انجام می گیرد.