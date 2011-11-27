طرح یادآوران امر به معروف و نهی از منکر در مدارس کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا یازرلو در مراسم نواختن زنگ امر به معروف و نهی از منکر که صبح روز یکشنبه و همزمان با اولین روز محرم و با حضور "حجت الاسلام زرگر" دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دبیرستان ماندگار البرز برگزار شد، افزود: امروز همزمان با آخرین روز از هفته بسیج طرحی در مدارس با عنوان "یادآوران" در راستای تحکیم امر به معروف و نهی از منکر رونمایی شد که باید نتایج آن نیز بازتولید شود.

وی با اشاره به قدمت مدرسه البرز و چهره های ماندگاری که در این مدرسه تربیت شده اند، اظهار کرد: البرز نه تنها در ساحت علم، پژوهش و قله های دانایی، دانش آموزان را به بهترین وجه گزینش کرده است بلکه در گسترش فرهنگ ناب اسلامی نیز نمونه است.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: امروز شاهد این هستیم که با گذشت قرنهای متمادی از قیام سیدالشهداء همچنان واقعه کربلا و عاشورا برای ایرانیان الهام بخش است همانطور که در سالهای سلطه استکبار نیز به واسطه مکتب عاشورا در مقابل رژیم مقاومت کرده اند.

زنگ امر به معروف و نهی از منکر نیز در پایان این مراسم و در ساعت 10:20 دقیقه به صدا در آمد.