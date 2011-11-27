بانوان قمی کار سختی برای صعود به مرحله نهایی لیگ برتر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رده بندی مرحله رفت مسابقات فصل جدید لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان کشور نشان داد که بانوان کبدی کار قمی کار سختی برای صعود به مرحله نهایی پیکارهای لیگ برتر کبدی بانوان کشور در پیش دارند.



این در حالی است که مرحله رفت چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان کشور که با حضور 11 تیم در مجموعه ورزشی بعثت تهران جریان داشت به پایان رسید ولی خبری از تیم بانوان کبدی قم در جمع تیم های برتر دو گروه نیست.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، در این رقابت ها که در دو گروه پنج و شش تیمی برگزار شد، در گروه نخست تیم عامل توسعه گلستان (هتل پارک گلستان) با پنج پیروزی و 10 امتیاز صدرنشین شد، سیستان و بلوچستان با هشت امتیاز و کرمان نیز با چهار امتیاز و تفاضل بهتر نسبت به تیم چهارم گروه به ترتیب دوم و سوم شدند.



در گروه دوم نیز که رقابت ها داغ تر و حساس تر و نزدیک تر بود هیات کبدی تهران با هفت امتیاز صدرنشین شد، راه و ترابری اصفهان نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل پایین تر نسبت به تهران در جای دوم ایستاد و نیوساد رشت با چهار امتیاز سوم این گروه شد.



بر اساس برنامه ریزی کمیته لیگ فدراسیون کبدی کشورمان، دور برگشت این رقابت ها و زمان و مکان آن به زودی از سوی فدراسیون کبدی اعلام خواهد شد تا تیم های لیگ برتری خود را برای کسب آمادگی به منظور به دست آوردن جواز صعود به مرحله نهایی تقویت کنند.



این در شرایطی است که بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، 6 تیم برتر در مجموع دو مرحله رفت و برگشت این رقابت ها به دور نهایی راه پیدا کنند ضمن اینکه بازیکنان برتر این رقابت ها نیز به عضویت تیم ملی بانوان کشورمان درخواهند آمد.



این چهارمین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان کشور است که تیم های حاضر در آن در دو گروه 6 و پنج تیمی دیدارهای مرحله مقدماتی را به شکل رفت و برگشت برگزار می کنند تا چهره تیم های صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.



تیم های حاضر در مرحله گروهی به شکل دوره ای با یکدیگر رقابت می کنند تا در نهایت سه تیم برتر از هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی پیکارهای لیگ برتر کبدی استاندارد بانوان رده سنی بزرگسالان قهرمانی کشور را کسب کنند.



همچنین با برنامه ریزی مسئول اجرایی این مسابقات، در صورتی که مسابقات با موافقت تیم‌ها و تأیید فدراسیون کبدی، دور برگشت هم داشته باشت باز هم 6 تیم برتر در مجموع دو مرحله راهی دور نهایی خواهند شد تا در نهایت قهرمان این فصل لیگ برتر کبدی بانوان ایران مشخص شود.



بر اساس گروه بندی صورت گرفته در مرحله مقدماتی، در گروه نخست تیم های کبدی بانوان گلستان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کرمان و مرکزی گروه سختی را تشکیل داده اند و در گروه دوم پنج تیم حضور دارند و طی آن تیم های کبدی بانوان اصفهان، تهران، خوزستان، گیلان و شهرستان ملایر پیکار می کنند.

