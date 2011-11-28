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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

بیش از هزار فعال ضد زباله های اتمی در اروپا دستگیر شدند

بیش از هزار فعال ضد زباله های اتمی در اروپا دستگیر شدند

دولت آلمان بیش از هزار فعال مخالف زباله های اتمی که به حمل این زباله ها از فرانسه به کشورشان تظاهرات کرده بودند را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازآسوشیتدپرس، پلیس آلمان هزار و 300 نفر از مخالفان زباله های اتمی را که نسبت به حمل این زباله ها از فرانسه به آلمان معترض بودند را دستگیر کرد.

هزاران تظاهرات کننده با تشکیل زنجیره انسانی در چند روز گذشته مخالفت خود را با حمل این زباله ها اعلام کردند.

این مخالفان خود را در سر راه ریل قطاری که زباله ها را از فرانسه به شهر "گورلبن" در شمال آلمان حمل می کند قرار داده اند.

مخالفین عقیده دارند که با این اقدامات می توانند دولت ها را نسبت به خطرات دفن اینگونه مواد خطرناک در این برهه از زمان آگاه سازند.

پس از حادثه در نیروگاه فوکوشیما ژاپن مخالفت ها با انرژی اتمی بطور خاص با زباله های اتمی در اروپا که پیشتر از سوی سبزها ابراز می شد، گسترده شده است.

کد مطلب 1470493

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