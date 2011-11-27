همایش ملی توسعه و گردشگری مریوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه این همایش که به میزبانی دانشگاه پیام نور مرکز مریوان برگزار شد 69 مقاله و پوستر از مجموع 123 اثر ارسالی به دبیرخانه همایش پس از داوری آثار به مرحله مسابقه و ارائه در بخش پایانی همایش راه پیدا کردند.

دبیر کمیته علمی این همایش در رابطه با اهداف برگزاری آن به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه نقش اساسی در توسعه فرهنگی، علمی و گردشگری دارد و سند گردشگری در کشورهای اروپایی بسیار با اهمیت مورد توجه قرار می گیردتا جایی که بسیاری از درآمد های ناخالص ملی آنها از این طریق تامین می شود و به همین دلیل باید توجه ویژه ای به ظرفیت های گردشگری در استان کردستان به ویژه شهر مریوان صورت گیرد.

کاظم حسنی افزود: طی فراخوان داده شده در دانشگاه های سراسر کشور مقالات و پوسترهای مربوط با محور همایش به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و کارشناسی توسط هیئت داوران آثار برتر شناخته شدند.

در پایان همایش ملی توسعه و گردشگری مریوان از 12 اثر برتر در بخش مقاله و پوستر با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد و در طول دو روز برگزاری این همایش ملی مقالات مختلف توسط افراد ارائه و در حاشیه همایش نشست های تخصصی مرتبط با موضوع در دانشگاه پیام نور مریوان برگزار شد.