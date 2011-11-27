دکتر حسین کبیر انارکی دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار اطلاعیه ای خبر درگذشت، دکتر حسین کبیر انارکی را اعلام کرده است.

دکتر کبیرانارکی در دوران مسئولیت خود سالها به عنوان مدیرکل آموزش و پس از آن معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق فعالیت می کرد.

پس از ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران، وی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت خود را ادامه داد. به گفته همکاران وی، این استاد دانشگاه بر اثر سکته قلبی درگذشت.

دکتر کبیر انارکی متخصص علوم آزمایشگاهی بود و در بیمارستان شهید هاشمی نژاد فعالیت می کرد.

پیکر این استاد دانشگاه امروز یکشنبه 6 آذر از مسجد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پردیس همت تشییع شد.