بیمارستان صحرایی در روستای محروم اسد آباد مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته بسیج و به همت سپاه ثارالله کرمان یک بیمارستان صحرایی در شرق استان کرمان مستقر شد.

شهرستان فهرج از جمله شهرستانهای محروم استان کرمان است که فاقد بیمارستان است و به همین دلیل مردم محروم منطقه برای مداوای خود مجبورند مسافتی یکصد کیلومتری را برای رسیدن به بیمارستان شهر بم طی کنند.

این بیمارستان صحرایی در روستای محروم اسد آباد در بخش نگین کویر فهرج در حال خدمات دهی به مردم محروم منطقه است.

این مرکز درمانی که از روز شنبه کارخود را شروع کرده است تا دهم ماه جاری در زمینه های مختلف از جمله جراحی عمومی، زنان و زایمان، چشم پزشکی، اطفال، بیماریهای عفونی و برخی زمینه های دیگر پزشکی خدمات ارئه می کند.

