دشمنان حضور گسترده مردم در انتخابات را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کمالی گفت: دشمنان همواره دنبال راهی برای وارد ضربه زدن به پیکره نظام هستند و این بار نیز با توجه به انتخابات پیش رو سعی دارند حضور مردم در انتخابات را هدف قرار دهند.

کمالی ادامه داد: مردم غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی بار دیگر با حضور پررنگ خود در انتخابات مشتی محکم به دهان استکبار جهانی می زنند.

وی حضور مردم در انتخابات را عامل خنثی شدن حیله های دشمنان دانست و عنوان کرد: مردم با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای بار دیگر دشمنان نظام و انقلاب را مایوس و ناامید می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استادار کرمان با بیان اینکه مسئولان باید تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و آرام به کار گیرند افزود: باید زمینه ها و اقدامات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این انتخابات فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات کرمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص برگزاری انتخابات رایانه ای گفت: تمام صندوق های انتخاباتی در استان کرمان به رایانه مجهز هستند.