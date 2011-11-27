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۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

23 الی 25 آذرماه/

پانزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی برگزار می شود

پانزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی در تاریخ 23 تا 25 آذر ماه سال جاری در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد رئیس السادات دبیرانجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت:هدف کلی از برگزاری این همایش آشنایی با دستاورد ها و دانش پزشکی وعلوم توانبخشی روز وشناسایی نقاط مشترک برای انجام درمانهای تیمی و چند تخصصی است. در این همایش اساتید معتبر و شناخته شده ای در زمینه های درد، پوکی استخوان و غدد و متابولیسم از جمله پروفسور سینکی ،پروفسور فیفر ، دکتر نعمت بخش و....از کشور آمریکا آلمان و انگلستان جهت سخنرانی و ارائه تجربیات خود حضور خواهند داشت .

وی تصریح کرد: تا کنون از میان 238 مقاله ارسال شده به دبیرخانه علمی 75 مقاله جهت سخنرانی و 96 مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شده است.این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی افزود : از محورهای این همایش اداره درد و توانبخشی بیماری های اسکلتی عضلانی مانند آرتروز و پوکی استخوان، توانبخشی قلبی و ریوی، توانبخشی اطفال، تازه های الکترودیاگنوز ( نوار عصب و عضله ) ، آموزش پزشکی عمومی و پرستاری توانبخشی است.  

رئیس السادات تاکید کرد: این  کنگره برای گروه های مختلف پزشکان عمومی ،پزشکان متخصص کلیه رشته ها ازجمله داخلی و کودکان و جراحی (و کلیه گرایشهای فوق تخصصی آنها)، ارتوپدی، داخلی و جراحی اعصاب، طب ورزشی، طب کار، بیهوشی،روانپژشکی، زنان، قلب و عروق و طب فیزیکی ونیز کارشناسان(و مقاطع بالاتر) فیزیوتراپی ،کاردرمانی،گفتار درمانی، شنوایی شناسی، روانشناسی و پرستاری و مامایی دارای امتیاز بازآموزی است. گفتنی است علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن 44273987 و یا 22360635  و یا به سایت www.ispmr.org مراجعه نمایید.

کد مطلب 1470506

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