پانزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد رئیس السادات دبیرانجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران گفت:هدف کلی از برگزاری این همایش آشنایی با دستاورد ها و دانش پزشکی وعلوم توانبخشی روز وشناسایی نقاط مشترک برای انجام درمانهای تیمی و چند تخصصی است. در این همایش اساتید معتبر و شناخته شده ای در زمینه های درد، پوکی استخوان و غدد و متابولیسم از جمله پروفسور سینکی ،پروفسور فیفر ، دکتر نعمت بخش و....از کشور آمریکا آلمان و انگلستان جهت سخنرانی و ارائه تجربیات خود حضور خواهند داشت .

وی تصریح کرد: تا کنون از میان 238 مقاله ارسال شده به دبیرخانه علمی 75 مقاله جهت سخنرانی و 96 مقاله به عنوان پوستر پذیرفته شده است.این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی افزود : از محورهای این همایش اداره درد و توانبخشی بیماری های اسکلتی عضلانی مانند آرتروز و پوکی استخوان، توانبخشی قلبی و ریوی، توانبخشی اطفال، تازه های الکترودیاگنوز ( نوار عصب و عضله ) ، آموزش پزشکی عمومی و پرستاری توانبخشی است.

رئیس السادات تاکید کرد: این کنگره برای گروه های مختلف پزشکان عمومی ،پزشکان متخصص کلیه رشته ها ازجمله داخلی و کودکان و جراحی (و کلیه گرایشهای فوق تخصصی آنها)، ارتوپدی، داخلی و جراحی اعصاب، طب ورزشی، طب کار، بیهوشی،روانپژشکی، زنان، قلب و عروق و طب فیزیکی ونیز کارشناسان(و مقاطع بالاتر) فیزیوتراپی ،کاردرمانی،گفتار درمانی، شنوایی شناسی، روانشناسی و پرستاری و مامایی دارای امتیاز بازآموزی است. گفتنی است علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با تلفن 44273987 و یا 22360635 و یا به سایت www.ispmr.org مراجعه نمایید.