هدف جشنواره تئاتر فجر انتخاب آثار شایسته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت امینی دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت: برای انتخاب آثار، بر مکانیزم منجر به کیفیت تاکید دارم و با اینکه فقط جدول جشنواره تئاتر فجر به هر طریقی پر بشود مخالفت جدی دارم. با معاون هنری وزارت ارشاد نیز به این نتیجه رسیده‌ام که جدول آثار جشنواره را پر نمی‌کنم، مگر اینکه کارها شایستگی داشته باشند. بنابراین مکانیزم تاکید بر کیفیت مدنظر ماست.

امینی با تاکید بر اینکه کارهای ضعیف یا متوسط رو به ضعیف را در جشنواره فجر انتخاب نمی‌کنند، درباره روندی که به این نتیجه منجر می‌شود، افزود: برای انتخاب کیفی‌ترین آثار، ترکیبی از افراد با تجربه در اجرا که کیفیت برایشان دغدغه مهمی است با دبیرخانه همکاری می‌کنند. مدیر کمیته انتخاب آثار دکتر سعید اسدی است که هم از نظر علمی و هم از نظر انتخاب کیفی‌ترین آثار دارای سوابقی قابل دفاع است. بنابراین بدون هر گونه ادعایی سعی می‌شود از میان کارهای موجود بهترین‌ها را انتخاب کنیم.

دبیر سی‌امین جشنواه بین المللی تئاتر فجر درباره انتخاب و بالاتر رفتن‌ ظرفیت پذیرش آثار در بخش‌های مختلف جشنواره گفت:‌ ظرفیت پذیرش آثار در هیچ‌ یک از بخش‌های جشنواره بیشتر از تعداد اعلام شده در فراخوان نخواهد بود. زیرا در مرحله بازبینی آثار جشنواره نگاه ما بر انتخاب بهترین‌ها است. به همین دلیل‌ در بازبینی،‌ آثار، بی‌رحمانه بررسی خواهند شد، زیرا مهم‌ترین معیار ما کیفیت گرایی است.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 5 تا 22 به دبیری رحمت امینی برگزار می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جشنواره تئاتر فجر www.fitf.ir مراجعه کنید.

