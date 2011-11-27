مسلمانان اجازه نخواهند داد توطئه اهانت به مقدسات اسلامی عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی با صدور بیانیه‌ای در مورد اجرای حکم ارتداد رافق تقی اف خطاب به مردم مسلمان و متدین آذربایجان تصریح کرده است: خداوند قهار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیورمردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت می‌کرد به جهنم فرستاد بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد کرد نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.



در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان اسلام بدانند که مسلمانان آزاده و جوانان غیرتمند اجازه نخواهند داد توطئه‌های شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در اهانت به مقدسات اسلام عملی شود و عناصر خودباخته و دین فروش را به سزای اعمال ننگین خود خواهند رساند.



آیت الله فاضل در پایان بیانیه خود تأکید کرده است: اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان خصوصا مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والا مقام و فقید شیعه حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند گرامی داشته و علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.

