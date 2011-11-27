به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی با صدور بیانیهای در مورد اجرای حکم ارتداد رافق تقی اف خطاب به مردم مسلمان و متدین آذربایجان تصریح کرده است: خداوند قهار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیورمردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت میکرد به جهنم فرستاد بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد کرد نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: دشمنان اسلام بدانند که مسلمانان آزاده و جوانان غیرتمند اجازه نخواهند داد توطئههای شوم استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در اهانت به مقدسات اسلام عملی شود و عناصر خودباخته و دین فروش را به سزای اعمال ننگین خود خواهند رساند.
آیت الله فاضل در پایان بیانیه خود تأکید کرده است: اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان خصوصا مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والا مقام و فقید شیعه حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند گرامی داشته و علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم.
آیت الله فاضل لنکرانی:
مسلمانان اجازه نخواهند داد توطئه اهانت به مقدسات اسلامی عملی شود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در واکنش به اجرای حکم ارتداد رافق تقی اف، نویسنده موهن به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) با صدور بیانیهای تأکید کرد: مسلمانان اجازه نخواهند داد توطئه اهانت به مقدسات اسلامی توسط دشمنان و صهیونیسم عملی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی با صدور بیانیهای در مورد اجرای حکم ارتداد رافق تقی اف خطاب به مردم مسلمان و متدین آذربایجان تصریح کرده است: خداوند قهار را شکرگزاریم که دست انتقام حضرتش از آستین غیورمردان مسلمان ظاهر گردید و فرد خبیثی را که به ساحت مقدس اسلام و نبی مکرم اهانت میکرد به جهنم فرستاد بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد کرد نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت.
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